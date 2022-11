Calciomercato Inter, ora occhio a Karsdorp: tutti i dettagli

In casa Roma i riflettori sono puntati su Mourinho e Karsdorp dopo quanto accaduto in seguito al pari contro il Sassuolo. Un nome quello dell’olandese che a questo punto potrebbe salutare la capitale. Non è da escludere anche l’Inter

Le polemiche del turno infrasettimanale hanno lasciato strascichi importanti in casa Roma, con Josè Mourinho innervosito dopo il pareggio in casa del Sassuolo. A far parlare sono state le dichiarazioni molto forti dello Special One che in conferenza stampa ha puntato chiaramente il dito contro un proprio calciatore, invitandolo peraltro a cercar una nuova squadra già a gennaio. Pur senza fare direttamente il nome dell’interessato è emersa il profilo di Rick Karsdorp, che non ha mostrato l’atteggiamento migliore.

Parole tanto forti e decise da suscitare una reazione anche da parte dell’agente del ragazzo, Johan Henkes della H2 Agency che su ‘NOS Football’ ha detto: “Siamo sorpresi dalle parole di Mourinho che fanno riferimento a Rick, senza che lo stesso o la As Roma abbiano mai menzionato il suo nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole dell’allenatore e sulle modalità in cui le ha dette”.

Calciomercato Inter, ora spunta Karsdorp per il dopo Dumfries: la situazione

Affermazioni tanto perentorie quelle di Mourinho che potrebbero portare concretamente già ad un addio a gennaio per Karsdorp. Non va però anche esclusa un’altra strada che porterebbe alla permanenza fino a giugno da separato in casa, fuori rosa o comunque ai margini.

In tal caso potrebbe essere poi offerto l’olandese anche all’Inter per l’eventuale post Dumfries, che è sempre attenzionato dall’estero. Karsdorp fu obiettivo ai tempi del Feyenoord (prima di arrivo in Italia). Per il proprio calciatore la Roma potrebbe volere sui 10 milioni di euro, anche se in tale situazione l’Inter difficilmente prenderebbe il suo nome in esame.