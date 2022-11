La Juve cala il colpo: affare a zero, Inter fregata dall’effetto domino

La Juventus prova a mettere definitivamente le mani su un nuovo giocatore. Nerazzurri beffati da questo ‘incrocio’

Nonostante sia ancora pieno novembre, il che vuol dire esclusivamente tempo di Mondiali, sono già numerosissime le voci di mercato che vedono diversi giocatori accostati a qualche altro club.

Tra le seguenti società infatti, c’è anche l’Inter: desiderosa anch’essa di attuare qualche cambiamento in vista di giugno (se non addirittura gennaio). I nerazzurri non a caso, sono già da mesi alla ricerca di un laterale sinistro, in quanto si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile partenza di Robin Gosens nel mercato invernale. Allo stesso tempo però, per via dei problemi economici a cui gli attuali vice campioni d’Italia stanno facendo fronte da un po’ di tempo a questa parte, gli stessi nerazzurri decideranno dunque – quasi sicuramente – di tentare qualche affare a parametro zero ed è da qui che rischiano di essere clamorosamente beffati. In che maniera? Con un effetto domino che ha del sorprendente.

Calciomercato Inter, Bensebaini si allontana dal Gladbach e va al Dortmund: la Juve è lì pronta a bloccare Guerreiro

Entrambi in scadenza di contratto, con la differenza che il primo è stato più e più volte accostato all’Inter in passato, mentre il secondo era già dato in orbita Juve da un po’ di tempo. E’ questa la ‘piccolezza’ che contraddistingue Ramy Bensebaini da Raphael Guerreiro. Si è infatti tanto parlato negli scorsi mesi di un possibile trasferimento da parte dell’attuale esterno del Borussia M’Gladbach alla corte di Inzaghi (anche se da lì non se n’è poi fatto più nulla). Ora però, a causa dell’inserimento del Borussia Dortmund nella trattativa riguardante il classe ’95 – in scadenza di contratto, ribadiamolo – l’Inter rischia così di essere clamorosamente beffata. Nel frattempo, questa cosa va più che bene alla Juventus, desiderosa di tesserare invece a parametro zero il laterale portoghese (sostanzialmente ‘scaricato’ dal club giallonero).