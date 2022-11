Gagliardini come Vecino: firma con la grande rivale

Il capitolo dei contratti in scadenza a giugno è sempre aperto per l’Inter che ha diversi calciatori verso la fine del loro rapporto. Tra questi anche Roberto Gagliardini, destinato all’addio

Solo 267 i minuti giocati finora in stagione con l’Inter per Roberto Gagliardini, centrocampista classe 1994 entrato nel suo ultimo anno di contratto. L’accordo con i nerazzurri scadrà a giugno 2023, e non si prospettano tentativi di rinnovo all’orizzonte. Dopotutto l’ex atalantino già la scorso anno, ma a maggior ragione in questa stagione, non è stato centrale all’interno delle gerarchie di Simone Inzaghi, neanche tra le alternative della mediana.

Il minutaggio stagionale fa ben capire lo stato della situazione per un totale di appena nove presenza senza alcun tipo di sussulto particolare. La concorrenza è tanta e il reparto è consolidato, motivo per cui l’addio di Gagliardini senza rinnovare l’accordo appare scontato.

Calciomercato Inter, Gagliardini sulla scia di Vecino: addio a zero in estate

Altro che addio a gennaio: Gagliardini potrebbe fare come Vecino, seguendo le sue orme ed andando via a titolo gratuito a giugno per fine contratto con l’Inter, potendosi così scegliere una squadra migliore rispetto a quelle che potrebbero prenderlo a gennaio, tra cui la Cremonese e il Monza.

La compagine brianzola resta però possibile pure a parametro zero visti gli eccellenti rapporti tra l’agente Beppe Riso, e Adriano Galliani. Rapporti che per l’agente persistono in maniera positiva anche con Paolo Maldini, ed è noto come Stefano Pioli abbia sempre stimato l’ex centrocampista dell’Atalanta. Oltre al Milan occhio pure alla stessa ‘Dea’, sua ex squadra, o alla Fiorentina, che va a caccia di nuovi calciatori da inserire in mediana per il futuro. Gagliardini a zero rischia di essere una buona occasione per tante compagini.