Kovacic senza scrupoli: la Juve ‘gode’, ritorno clamoroso

La scorsa estate Franck Kessie è approdato a parametro zero al Barcellona ma per ora non sta trovando la giusta fortuna. Non è da escludere un addio che potrebbe innescare un effetto domino di mercato

Non benissimo finora l’avventura a Barcellona di Franck Kessie, centrocampista ivoriano che ha lasciato il Milan e la Serie A a parametro zero per una nuova strada. Con il Barça però l’ex rossonero ha collezionato tanta panchina, poche chance e rare soddisfazioni dal punto di vista personale. Nel caso in cui nella seconda fase di stagione le cose non dovessero sensibilmente migliorare non sarebbero esclusi colpi di scena in uscita.

Senza un cambio di marcia Kessie potrebbe anche andare già via dal Barcellona, più a giugno che a gennaio. Non è da escludere in questo caso anche un ritorno in Italia con la Juventus che potrebbe pensarci.

Calciomercato Inter, intrigo intorno a Kessie e Kovacic con la Juve sullo sfondo

In caso di addio al Barcellona con eventuale approdo alla Juventus il Barça potrebbe pensare di rimpiazzarlo con un centrocampista per caratteristiche più adatto all’idea di calcio di Xavi. Un nome potrebbe essere quello di Mateo Kovacic, ex Real Madrid che abbina qualità, quantità, dinamismo ed esperienza anche a livello internazionale a suon di Champions League vinte.

Un suo eventuale sì al Barça sarebbe scontato anche se lo stesso Kovacic è un’idea che è sempre rimasta nella testa di Ausilio, suo grande estimatore. Difficile ad ogni modo pensare ad un ritorno all’Inter del centrocampista croato, che intanto vive con il Chelsea un momento non particolarmente semplice. I ‘Blues’ sono fuori dalla zona Champions con ben sedici punti di ritardo dal primato dell’Arsenal.