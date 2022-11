Sacrificio per il bilancio: “Venduto dall’Inter, ma resta in prestito”

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri mettono in evidenza la possibile grande operazione in uscita nella prossima finestra invernale

Suning resta alla guida dell’Inter e, di conseguenza, restano anche i grossi problemi di natura economico-finanziaria. Con essi, la necessità di fare cassa nelle prossime sessione di calciomercato, nella fattispecie in quella estiva per mettere un po’ in ordine il disastrato bilancio dando al contempo ossigeno alle casse.

Traducendo il tutto, tra gennaio e giugno i nerazzurri saranno chiamati a un altro ‘sacrificio’, ossia a privarsi di uno dei suoi big. Ad oggi l’indiziato numero uno rimane Denzel Dumfries, con la ‘missione’ di Ausilio in Qatar – ieri, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il Ds si è incontrato di nuovo con l’agente di Marcus Thuram. Si prova a tessere la tela in vista dell’estate – che potrebbe essere ‘utile’ anche in questo.

Sul laterale olandese, valutato sui 40 milioni di euro (per fare una plusvalenza sui 30 milioni) è sempre forte il Chelsea. La squadra allenata da Potter ha bisogno di un altro rinforzo sulla corsia destra considerati i problemi fisici di Reece James, dunque un assalto al cartellino dell’ex Psv è possibile. Stamane il ‘Corriere dello Sport’ rilancia l’ipotesi di cessione di Dumfries a gennaio proprio ai londinesi, con cui ci sono ottimi rapporti come dimostrano le operazioni Lukaku e Casadei.

Inter, scenario da fantamercato: Dumfries ceduto al Chelsea ma resta in prestito fino a giugno

ll quotidiano romano rilancia anche lo scenario che prevede la permanenza di Dumfries all’Inter in prestito fino a giugno. Uno scenario che riteniamo da fantamercato, poiché non avrebbe senso – per il Chelsea così come per qualsiasi altro club – investire 40 milioni per un calciatore (con quali motivazioni rimarrebbe all’Inter?) di cui hai bisogno per poi lasciarlo a disposizione della squadra che te l’ha venduto.