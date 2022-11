Calciomercato Inter, ‘intreccio’ con Conte: colpo Richarlison

Grande protagonista nell’esordio del Brasile a Qatar 2022, l’attaccante di Nova Venecia gioca nel Tottenham dalla scorsa estate. Il contratto con gli ‘Spurs’ scade nel 2027

Il Brasile è senza dubbio una delle grandi favorite alla vittoria del Mondiale che si sta svolgendo in Qatar. La Nazionale di Tite ha debuttato ieri sera battendo la Serbia per 2-0 grazie alla doppietta di Richarlison, con la seconda rete siglata a un quarto d’ora dal termine che entra di diritto tra le più belle di tutta la storia dei mondiali.

Il classe ’97 è passato al Tottenham di Conte l’estate scorsa dopo quattro anni all’Everton e uno al Watford della famiglia Pozzo, che lo acquistò dal Fluminense per soli 12 milioni rivendendolo poi dodici mesi più tardi ai ‘Toffees’ al triplo della cifra spesa. Va detto che i primi mesi con la maglia degli ‘Spurs’ sono stati deludenti, con appena due gol messi a segno, entrambi al Marsiglia nella prima gara della fase a gironi di Champions.

Calciomercato Inter, niente Lautaro e il Tottenham chiude per Richarlison

Non è una prima punta vera e propria, seppur coi ‘verdeamarelo’ giochi di fatto da centravanti, Richarlison non rappresentava per Conte la prima scelta per l’attacco. In cima alla lista, sua e anche di Fabio Paratici c’era infatti Lautaro Martinez. All’inizio dell’estate passata, però, il Ds della Juventus non è riuscito ad ottenere il gradimento del numero dieci dell’Inter (che magari avrebbe detto sì a una maxi offerta) al trasferimento in quel di Londra, e così ha virato con decisione sul venticinquenne di Nova Venecia chiudendo l’affare con l’Everton per una cifra di poco inferiore ai 60 milioni di euro.