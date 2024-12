L’affare a zero dell’Inter che farebbe impazzire i tifosi: passato in bianconero e penultimo in Serie A

I nerazzurri valutano la possibilità di piazzare un colpo di calciomercato a zero la prossima estate. Un giocatore che stuzzica molto Marotta e Inzaghi

Se a gennaio l’Inter si muoverà solo in caso di grandi occasioni, a giugno c’è la possibilità di vedere i nerazzurri assolutamente protagonisti sul calciomercato. L’idea è quella di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in tutti i ruoli. A Viale della Liberazione si sta lavorando con l’obiettivo di trovare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico per consentire un salto di qualità molto importante.

E in queste ultime ore è uscito un nome nuovo. Il contratto in scadenza al termine della stagione consentirebbe all’Inter di prenderlo a zero e quindi presto ci potrebbero essere delle valutazioni da fare. Restano degli ostacoli da superare, a partire dal possibile via libera di Oaktree.

La linea dettata da Oaktree è stata da subito molto chiara. La proprietà nerazzurra spinge per iniziare già dalla prossima estate una sorta di svecchiamento della rosa. Un lavoro lungo e che potrebbe anche rappresentare un rischio per il club nerazzurro. Per esempio i no a Hermoso e Rodriguez la scorsa estate stanno portando Inzaghi a dover fare i conti con una emergenza in difesa visto che Palacios non è considerato ancora pronto.

Calciomercato Inter: nuova idea a zero, gli ostacoli da superare

Dagli americani non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro. Si proseguirà con la strategia dei giovani e futuribili. Una linea che boccerebbe l’ipotesi avanzata dall’ex difensore nerazzurro Massimo Paganin ai microfoni di Inter Zone, programma in onda sul canale youtube di calciomercato.it. Il capo delegazione dell’Under 20 ha consigliato al club meneghino Pablo Marì del Monza. L’ex Udinese è in scadenza con i brianzoli al termine della stagione e rappresenterebbe quell’occasione per portare alla corte di Inzaghi un giocatore pronto e che conosce bene il nostro campionato.

Il grande ostacolo è rappresentato dall’età del calciatore. Pablo Marì è un classe 1993 e quindi fa parte di quegli over 30 che non rientrano nei piani di Oaktree. Sembra davvero difficile immaginare un via libera ad una operazione simile dopo quanto successo la scorsa estate. Poi sappiamo che il calciomercato è particolare e non si possono escludere sorprese. Ma per il momento l’ipotetica pista che porta al difensore del Monza non è assolutamente praticabile.