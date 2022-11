INTERLIVE | Darmian-Inter, rinnovo in arrivo: le ultime

By

In nerazzurro dall’estate 2020, il jolly di Legnano ha il contratto in scadenza alla fine di questa stagione

Sempre prezioso da quando, nell’estate 2020 è approdato all’Inter, con un paio di gol decisivi nell’anno dello Scudetto, Matteo Darmian è destinato a proseguire la sua avventura in maglia nerazzurra.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, nei prossimi giorni la dirigenza interista cercherà di chiudere a doppia mandata l’intesa col suo agente Tullio Tinti, lo stesso di Bastoni e Simone Inzaghi. Il classe ’89 scuola Milan ha il contratto in scadenza a giugno in cui è presente una opzione rinnovo per un’altra stagione, l’accordo con l’Inter dovrebbe però essere di durata biennale, vale a dire fino a giugno 2025.

Darmian ‘prezioso’ anche quest’anno: problema agli adduttori prima della pausa Mondiale

Tra i meno pagati della rosa, circa 2 milioni netti e 3 lordi grazie al decreto crescita, ma fra coloro con il rendimento migliore, Darmian anche quest’anno è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Inzaghi come dimostrano i 708′ disputati (di cui 90 in Champions nella vittoria col Barcellona fondamentale per il passaggio agli ottavi) fino a inizio novembre. Quando ha rimediato un infortunio agli adduttori che lo ha costretto a saltare le ultime due gare con Bologna e Atalanta antecedenti alla pausa Mondiale.