TV PLAY | Con l’Inter è ai titoli di coda: “Andrà via a zero”

La scottante dichiarazione a conferma delle voci di mercato che aleggiano sul contro del difensore centrale nerazzurro

Ospite della trasmissione in diretta streaming del noto canale Twitch ‘TvPlay’, per conto di ‘calciomercato.it‘, Enrico Camelio ha commentato con certezza il destino di uno dei tre centrali difensivi di punta degli ultimi anni in organico nell’Inter.

Secondo lui, “Stefan de Vrij andrà via a parametro zero” il prossimo giugno. La previsione è che quindi non rinnovi il proprio contratto in nerazzurro sulla scia di quanto poco di buono mostrato finora in questa stagione. Il calciatore è stato spesso scalzato dalla forte concorrenza di Acerbi in gare dall’importante peso strategico sia in campionato che nella fase a gironi di Champions League, dietro ad accurata scelta tattica da parte di Simone Inzaghi. Attenzione però ad alcuni dettagli tralasciati nel corso della chiacchierata cui Camelio ha partecipato.

Calciomercato, de Vrij in bilico tra permanenza e addio

La dirigenza nerazzurra non avrebbe ancora messo la parola fine sull’avventura di de Vrij in nerazzurro. Con la premessa che ci sono ancora tante valutazioni da fare soprattutto per quanto si vedrà in campo al momento della ripresa delle ostilità post-Mondiale, Marotta avrebbe già messo in agenda la programmazione di incontri mirati a valutare assieme all’agente Pastorello tutti i possibili scenari cui de Vrij verrà sottoposto. Tra questi c’è anche quello del prolungamento di contratto a condizioni leggermente rivisitate, se non addirittura identiche a quelle d’ingaggio attuali (circa 4 milioni di euro netti all’anno, ndr). In questo ci sarà anche da comprendere a fondo quali siano le volontà del calciatore e che genere di proposte potrebbe ricevere dalle potenziali dirette interessate ad assicurarsi il suo cartellino per la prossima stagione.