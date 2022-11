Conte lo ‘soffia’ all’Inter: operazione da 15 milioni a gennaio

Il fantasista è un obiettivo del Tottenham dell’ex tecnico nerazzurro, ancora in dubbio sul suo futuro, ed è così che anticiperebbe proprio l’Inter sul mercato

L’Inter ricorrerà alla prossima sessione invernale di mercato per puntellare la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi al fine di riprendere nel pieno delle forze la rincorsa alla vetta della classifica di Serie A occupata dal Napoli, così come di progredire a testa alta nel percorso della fase ad eliminazione della Champions League.

Oltre alla questione legata alla cessione di Robin Gosens e il rinnovo di Milan Skriniar, vera nota dolente e di importanza capitale per la dirigenza nerazzurra, Marotta e Ausilio starebbero anche dando uno sguardo attento alle possibili individualità in rotta di collisione coi propri club. Tra i tanti ad aver conseguito uno scarso minutaggio in questa primissima fase di stagione c’è anche il fantasista ucraino Ruslan Malinovskyi, utilizzato dal tecnico Gasperini per lo più come jolly d’attacco nei momenti di assoluto bisogno per invertire il trend di risultati in campo.

Calciomercato, Malinovskyi in orbita Tottenham: Inter fuori dai giochi

Il calciatore, valutato all’incirca 15 milioni di euro e fresco di rinnovo di contratto, potrebbe dunque tornare utile ad Inzaghi come tassello a completamento dell’attacco – senza tralasciare però la potenziale uscita di Joaquin Correa, sul quale la dirigenza inizia a nutrire qualche dubbio. Attenzione però alle avances del Tottenham di Antonio Conte per Malinovskyi: l’ex nerazzurro, ancora indeciso su quel che sarà il suo futuro – se ancora a Londra oppure lontano dall’Inghilterra – potrebbe dare qualche indizio in più blindando proprio il talento ucraino nel suo organico. A riportarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’. L’operazione, dunque, toglierebbe di mezzo l’Inter dalla corsa al suo cartellino.