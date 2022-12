Disturbo con lo zampino di Lukaku: è ancora Inter contro Milan

Il Belgio di Romelu Lukaku ha vissuto un Mondiale molto più complesso del previsto ma dalla rosa di Martinez c’è un ragazzo che può accendere il mercato milanese

Ci si aspettava certamente molto di più dalla generazione di talenti del Belgio che nonostante un potenziale sempre importante nelle varie competizioni a cui ha preso parte non è mai riuscita ad arrivare a dama. Con la maglia dei diavoli rossi è anche tornato in campo Romelu Lukaku, stella dell’attacco dell’Inter che per lunghi tratti della prima fase della stagione è rimasto ai box a causa di diversi infortuni che ne hanno pregiudicato l’utilizzo.

Tra i compagni di squadra di Lukaku, all’interno della rosa del ct Martinez, c’è anche Jeremy Doku, ala destra del Rennes che nel 2020, appena maggiorenne, lo prelevò dall’Anderlecht per ben 26 milioni di euro. Una cifra importante spesa per puntare su uno di quei talenti della famigerata gold generation del calcio belga. Un nome quest’anno per la verità non sta entusiasmando avendo collezionato appena 210 minuti totali col club tra campionato ed Europa League senza far registrare ne gol ne assist.

Calciomercato Inter, lo zampino di Lukaku per ‘disturbare’ il Milan: Doku nel mirino dei rossoneri

Numeri quelli di Doku che però non allontanano eventuali estimatori visto che ci starebbe pensando anche il Milan attraverso la figura di Frederic Massara, con l’agenzia che cura i diritti del ragazzo. I rossoneri hanno infatti bisogno in quella zona di campo viste le incertezze su Leao e le problematiche a destra tra Messias e Saelemaekers. Il giovane belga si era messo in mostra in patria ma anche a tratti in nazionale, anche se l’esplosione non è ancora realmente arrivata.

Il potenziale c’è così come l’interessamento del Milan che potrebbe però incontrare proprio nell’Inter e nello specifico in Romelu Lukaku un ostacolo difficile. Tramite big Rom non vanno escluse azioni di ‘disturbo’ su Doku, approfittando del connazionale e centravanti dei Diavoli Rossi, che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai rivali.