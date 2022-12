DIRETTA Amichevole Inter-Salisburgo: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Salisburgo di Jaissle in una gara amichevole. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Salisburgo a Malta in una gara amichevole valida come secondo test match del mini ritiro sull’isola della squadra meneghina. Seconda sfida ad appena 48 ore dalla prima, per prepararsi alla ripresa della Serie A in calendario il 4 gennaio.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono alzare l’asticella dopo la larga vittoria per 6-1 con sei marcatori diversi aperta da Bellanova e chiusa da Mkhitaryan ottenuta contro i maltesi dello Gzira due giorni fa per farsi trovare pronti tra quattro settimane dal big match contro il Napoli. Dall’altro i biancorossi di Matthias Jaissle, primi nella Bundesliga austriaca alla pausa per i Mondiali, cercano una piccola rivincita dopo essere stati eliminati dalla Champions League dall’altra squadra di Milano. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Hibernian Ground in tempo reale.