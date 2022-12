Interlive | Colpo fuori portata: il Real Madrid piazza l’affondo, cifre da capogiro

In difesa l’Inter ha ancora da risolvere la grana legata al futuro di Milan Skriniar, centrale slovacco in scadenza di contratto che è stato accostato anche ad altri top club come il Real Madrid. Gli stessi ‘blancos’ puntano però su un altro difensore giovane e di grande valore come Gvardiol: l’affondo dalla capitale spagnola

Trovare un difensore di grande valore al giorno d’oggi non è così semplice, soprattutto senza spendere capitali molto importanti. Lo sa bene l’Inter che sta provando a tenersi stretto Milan Skriniar, che al momento ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.

Il centrale slovacco, che la scorsa estate fu accostato soprattutto al Paris Saint Germain, a parametro zero farebbe chiaramente gola a chiunque, compreso il Real Madrid che va a caccia di un nuovo difensore di alto profilo da regalare a Carlo Ancelotti. Il nome forte in questo senso resta quello di Josko Gvardiol che si è messo in mostra anche al Mondiale guidando la fase difensiva della sua Croazia con grande sicurezza. Il Lipsia, proprietario del cartellino, è stato molto bravo ad aggiudicarsi il ragazzo per circa 16 milioni dalla Dinamo Zagabria per poi farlo crescere con calma. Ora si ritrova in casa un campioncino fatto, finito e con ancora ampi margini di miglioramento, pronto ad essere monetizzato con una cessione.

Calciomercato Inter, Gvardiol è ormai fuori portata: il Real Madrid pronto a piazzare il colpo

Non è un mistero che l’Inter abbia fatto un pensierino su Gvardiol, che però sta vedendo prezzo e concorrenza schizzare ormai alle stelle.

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it il Real Madrid ha intenzione di chiudere anche per il difensore croato del Lipsia dopo aver già piazzato il colpo Endrick per l’attacco del futuro. Una serie di colpi giovani ma di sicuro avvenire per la compagine iberica che pur spendendo tanto ha tutta l’intenzione di pianificare al meglio il domani. Su Gvardiol è però forte anche il Chelsea altra squadra a caccia di un difensore per ringiovanire il reparto senza perdere valore. Il fascino del Madrid però rimane imbattibile. Nella capitale spagnola peraltro gioca anche l’idolo di tutti i croati, quel Luka Modric capitano della Croazia e Pallone d’oro nel 2018. Con il Lipsia l’operazione potrebbe chiudersi sui 90-100 milioni di euro con Gvardiol che rimarrebbe comunque a giocare in Germania fino alla fine della stagione per completare il suo processo di maturazione e arrivare al massimo al Real.