Calciomercato Inter, il Milan è fregato: diventa bianconero

Maldini e Massara rischiano una clamorosa beffa. Prende quota ora come ora l’ipotesi cessione da parte di un giocatore ma niente Milan per lui

Anche il Milan, così come l’Inter d’altronde, va a caccia di nuovi innesti: non soltanto in vista della prossima estate ma addirittura di gennaio, al punto che i rossoneri vogliono provare a chiudere per un nuovo esterno.

Si è infatti parlato moltissimo negli scorsi mesi di Marco Asensio. Il fantasista spagnolo piace moltissimo non soltanto al Milan, ma anche ad altri club europei (non è un mistero il fatto che piaccia anche ad Ausilio non a caso). A tal proposito infatti, il classe ’96 ha un contratto che lo vede legato al Real Madrid sino al prossimo giugno ed è perciò in scadenza di contratto, motivo per cui fa gola a molti. Anche la cifra dell’ingaggio d’altra parte, si può ritenere alquanto accettabile – parliamo di qualcosa attorno ai 6 milioni di euro – ma nonostante questo, Maldini e i suoi avrebbero deciso di virare – almeno per il momento – su un altro profilo come quello di Hakim Ziyech (accostato anche all’Inter in passato, seppur minimamente). Da qui il focus su di lui.

Ziyech e quel timido interesse da parte dell’Inter: ecco come stanno andando le cose al Chelsea

Non sta andando al meglio l’avventura di Hakim Zyech al Chelsea ed il tutto è certificato anche dal suo scarso impiego. Sole 5 presenze rimediate in Premier, con ancora 0 gol e 0 assist messi a segno…Per un totale di 148′ scarsi raccolti sin qui. L’esterno marocchino è difatti ormai finito ai margini della squadra guidata attualmente da Graham Potter, motivo per cui potrebbe arrivare a salutare da un momento all’altro.

E’ vero: su di lui c’è il Milan, ma i rossoneri non sonno i soli ad essersi affacciati alla finestra dei ‘Blues’ al punto che c’è addirittura un altro club di Premier che ha già incominciato a dare una vistosa accelerata all’operazione che porterebbe l’ex Ajax a vestire eventualmente un’altra maglia. Ecco che da qui rischia seriamente di saltare il tutto, chiaramente a discapito del Milan.

Calciomercato Inter, il Milan dice addio a Ziyech: c’è anche il Newcastle su di lui

Stando infatti a quanto riferito direttamente dal portale olandese ‘Soccernews.nl’ in queste ultime ore, il Newcastle – protagonista di una stagione da incorniciare fin qui – avrebbe deciso di tentare l’affondo decisivo per Hakim Ziyech. Si starebbe addirittura discutendo non a caso sulla formula dell’affare…Ed è per questo che si pensa dunque al prestito oneroso con tanto di diritto di riscatto, o, eventualmente tramite la via del prestito gratuito con annesso obbligo.

Seppure quindi, il giocatore sia già stato accostato nel recente passato in maniera timida all’Inter, lo stesso non si può dire del Milan. Maldini e i suoi vedono infatti Ziyech come un obiettivo primario di mercato, ma ormai – sempre a detta i quel sito olandese – sembrerebbe essere già stata tracciata la linea del passaggio del marocchino ai ‘Magpies’.