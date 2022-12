L’addio di Onana è UFFICIALE: affondo inglese da 75 milioni

Il portiere camerunese è approdato all’Inter in estate firmando un contratto di cinque stagioni da circa 3 milioni di euro netti

Buona la prima anche per Onana. Non solo Lukaku, autore del definitivo due a zero, anche il portiere camerunese ha disputato un’ottima prestazione nell’amichevole contro la Reggina di Pippo Inzaghi andata in scena ieri sera allo stadio ‘Granillo’ di Reggio Calabria.

Il classe ’96 è tornato a difendere la porta interista dopo un Mondiale che, sul piano personale, non è certo andato secondo le attese. La lite col Ct Song gli è costata l’esclusione in anticipo da Qatar 2022, con il Camerun uscito comunque alla fase a gironi seppur con la storica vittoria contro il Brasile.

Il rapporto col Commissario tecnico non è ricucibile, probabilmente pure quello con Samuel Eto’o, presidente della Federazione e personaggio influentissimo sulle scelte dello stesso selezionatore africano, e così l’estremo difensore interista ha preso una decisione molto forte. Per certi versi anche inaspettata, ovvero l’addio alla Nazionale.

Onana dice addio al Camerun: “La storia è finita”

Onana abbandona la propria Nazionale con una lunga lettera pubblicata sui suoi canali social: “(…) Dopo interminabili ore di allenamento, d’interminabili viaggi e molta perseveranza, ho potuto dire con fierezza che ho realizzato il mio grande sogno. Purtroppo tutte le storie, anche le più belle, hanno una fine. E la mia storia con la nazionale del Camerun è alla fine“.

“(…) Il mio cuore camerunese continuerà a battere e ovunque andrò mi batterò sempre per portare il mio Paese il più in alto possibile – prosegue la lettera – Continuerò, come fanno più di 27 milioni di camerunesi ogni partita, a supportare la nostra squadra dall’esterno. Non posso che ringraziare tutti quelli che mi hanno dato fiducia e che hanno creduto potessi portare un contributo a questa squadra. La Nazione davanti e per tutti!”.

Calciomercato Inter, niente United per Onana: i ‘Red Devils’ all’assalto di Diogo Costa

Dall’addio alla Nazionale a quello all’Inter, per ora non certo in programma anche se nel calciomercato non si può escludere proprio nulla. Se arrivasse un’offerta da 30/40 milioni, i nerazzurri come risponderebbero? In queste settimane il portiere africano è stato accostato anche al Manchester United di ten Hag, suo allenatore ai tempi dell’Ajax, ma diverse fonti danno i ‘Red Devils’ indirizzati su un altro numero uno: Diogo Costa del Porto.

Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il club inglese è pronto addirittura a pagare la clausola risolutiva che ammonta a ben 75 milioni di euro. Curiosità: l’agente del classe ’99 svizzero naturalizzato portoghese è Jorge Mendes, quello come noto di Cristiano Ronaldo che alcune settimane fa ha fatto la ‘guerra’ allo United risolvendo alla fine il contratto che scadeva a giugno. Costa è quindi l’erede designato di De Gea, destinato a lasciare ‘Old Trafford’ a fine stagione, quando si concluderà il suo ‘vincolo’.