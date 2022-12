Calciomercato Inter, soldi e scambio: la Juve fa l’affare con Ronaldo

Allegri e i suoi tendono la mano a Ronaldo e così facendo danno vita ad uno scambio che mette fuori l’Inter. Già pronta l’eventuale contropartita. Tutti i dettagli

Mancano solamente una decina di giorni circa alla riapertura ufficiale del calciomercato. Sarà infatti a partire dal prossimo 2 gennaio che qualsiasi club sarà libero di provare ad assicurarsi qualunque altro giocatore. Restano diverse non a caso le società desiderose di attuare qualche cambiamento in vista dei prossimi mesi a venire, tra cui Inter e Juventus in particolar modo.

Sia la squadra di Simone Inzaghi che la restante compagine bianconera, si sono rese entrambe protagoniste di un’ottima campagna acquisti fatta registrare nel corso della scorsa estate. A testimonianza di ciò infatti, seppure la Juventus sia riuscita a chiudere per addirittura altri sette nuovi acquisti – che ora non staremo qui a citarvi – resta da dover fare ugualmente presente che anche l’Inter è riuscita a mettere allo stesso modo, con tutte le difficoltà del caso tra l’altro, a mettere a segno addirittura sei nuovi colpi di mercato. Pensiamo per esempio a Mkhitaryan e Lukaku su tutti, fino ad arrivare anche ad: Onana, Bellanova, Asllani e Acerbi.

Nonostante questo però, si fa sempre più viva per i nerazzurri – così come per la ‘vecchia Signora’ – l’esigenza di avere un nuovo laterale destro al proprio fianco. Restano diversi gli osservati speciali non a caso, con qualche altro nome che oltre ad essere già stato dato in orbita Inter, è anche finito per l’appunto tra i radar di Allegri e i suoi.

Da Karsdorp ad Odriozola: Inter e Juve ci provano per un nuovo terzino. Tutti i nomi dei papabili indiziati

Entrambi finiti sul taccuino di diversi club di Serie A, entrambi di piede destro e con grandi doti atletiche dalla propria parte…E come se tutto questo non fosse già abbastanza, i due laterali destrorsi sono sia l’uno che l’altro classe ’95. Sono tante non a caso le coincidenze che accomunano Alvaro Odriozola a Rick Karsdorp.

E’ vero: il primo dei due, ora come ora, non ha più nulla a che fare con l’Italia, in quanto l’unica volta che ci ha messo piede è stato solamente nel corso della scorsa annata disputata assieme alla Fiorentina. Nonostante questo però, il nome di Odriozola è un profilo che garba molto sia ad Inter che Juve, così come quello di Rick Karsdorp d’altronde, che dopo essersi reso protagonista di qualche diverbio di troppo con Josè Mourinho, sembrerebbe ora aver ritrovato un nuovo punto d’incontro col tecnico portoghese.

Soffermandoci più nel dettaglio però, i due club appena sopraccitati vanno ora a caccia di un nuovo laterale destro. Perché questo? Se non altro per il fatto che per quanto riguarda i nerazzurri, c’è già Denzel Dumfries che è al momento con un piede e mezzo fuori da Milano, mentre, quanto ai bianconeri, c’è anche lo stesso Cuadrado – in passato accostato anche all’Inter – che si trova ad oggi in scadenza di contratto. Rispunta proprio per questo il nome di Ivan Fresneda, giocatore che la Juventus vuole provare a soffiare alla ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, la Juve prova a fare sul serio per Fresneda: soldi e contropartita in cambio

Reduce dall’essersi appena ritagliato il proprio spazio assieme al Real Valldolid di Luis Ronaldo Nazario da Lima, il giovane terzino destro Ivan Fresneda, a suon di buone prestazioni, ha già attirato l’attenzione di Inter e Juventus.

6 le sue presenze raccolte sin qui in campionato, al punto che lo stesso classe ’04 è già valutato per una cifra complessiva attorno ai 15 e i 20 milioni di euro dal suo attuale club. Costo che la ‘Vecchia Signora’, pur di ridurre del tutto, potrebbe provare già nelle prossime settimane ad offrire un’eventuale ed opportuna contropartita per il seguente calciatore (il tutto per beffare l’Inter). E’ questo non a caso il piano di Allegri e i suoi: i quali potrebbero finire per offrire il cartellino di uno tra Marco Da Graca o Felix Correia. Sul giocatore ci sono tra l’altro anche Newcastle ed Arsenal.