Affare fatto e UFFICIALE: Juve-Inter, scambio immediato a impatto zero

Le ultime di calciomercato hanno come protagoniste le due storiche rivali del calcio italiano ma soprattutto due calciatori in rampa di lancio a livello europeo

Ora il ‘pericolo’ è lo scambio che metterebbe fuori gioco Juventus e Inter, uno scambio di cartellini praticamente a impatto zero. Il tutto nel giro di breve tempo, insomma nell’ormai imminente finestra invernale di calciomercato.

L’affare è stato chiuso nel pomeriggio di ieri, con tanto di ufficialità in tarda serata. Battuta una concorrenza agguerritissima oltre che ricca, si sapeva però che sarebbe finito in Premier League e così – alla fine – è stato.

Il Liverpool ha messo la freccia negli ultimi giorni perfezionando quello che è a tutti gli effetti un grande colpo: Cody Gakpo. Il talento olandese del Psv, messosi in luce anche al Mondiale in Qatar, è un nuovo giocatore dei ‘Reds’ di Jurgen Klopp.

Il Liverpool ha sbaragliato la concorrenza che era soprattutto inglese, con il Manchester United dato in prima fila. Operazione da circa 42 milioni di euro più circa 15 di bonus, con l’attaccante classe ’99 atteso a Liverpool nelle prossime ore per visite e firma.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.

The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.

— PSV (@PSV) December 26, 2022