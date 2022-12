Si prendono Davies: 25 milioni, ‘scippo’ all’Inter per l’erede

Alphonso Davies è il nome preferito del Real Madrid per la fascia sinistra, un affare che potrebbe rovinare un progetto ben strutturato dell’Inter

Se il Real Madrid dovesse riuscire a prendere Alphonso Davies dal Bayern Monaco, per l’Inter si complicherebbe molto il piano di riorganizzazione della fascia sinistra.

Il canadese Devies, a ventidue anni, è già un top player della corsia sinistra. In pochi mesi, da promettente terzino, Alphonso si è distinto nel Bayern Monaco e nella nazionale canadese come calciatore dagli evidenti pregi fisici, atletici e tecnici. Veloce e bravo nell’uno contro uno e nel tiro, il canadese ha finira dimostrato anche buone capacità di copertura. Per questo i madrileni vorrebbero prenderlo per la prossima stagione e affidargli la fascia sinistra.

Per acquistarlo sono disposti ad accontentare i tedeschi, che lo valutano 67 milioni. Il Real, secondo alcune voci, sarebbe pronto a strapparlo al Bayern Monaco investendo fino a 80 milioni. Questo affare obbliga però il Bayern a trovare in fretta un sostituto. Ed ecco come il trasferimento di Alphonso Davies dalla Germania alla Spagna potrebbe infastidire l’Inter.

I giornali tedeschi parlano infatti di un interessamento del Bayern su Borna Sosa, l’esterno mancino croato inseguito da tempo dall’Inter per sostituire il finora non esaltante Robin Gosens. Sosa gioca nello Stoccarda, ed è valutato intorno ai 25 milioni. Un prezzo quasi annichilente per i nerazzurri ma più che abbordabile per le aspirine.

Il Bayern perde Davies e organizza lo scippo all’Inter

L’As, in Spagna, dà quasi per sicuro l’affare Davies. Il giornale iberico presenta il ventiduenne come il tre del futuro dei Blancos. Ne esalta la velocità (ricordando che quest’anno ha raggiunto i 36 km/h) e l’affidabilità. Poi ricorda la sua valutazione corrente di 67,8 milioni, tale da renderlo il calciatore più costoso nella sua posizione. Davies ha un contratto in scadenza nel 2025, e questo potrebbe essere un punto a favore per una negoziazione che non tenda troppo al rialzo.

In Germania si discute invece del possibile sostituto del canadese. Il nome più caldo è quello di Sosa, che tuttavia non esalta l’ambiente.

Il croato non ha brillato al Mondiale. E anche allo Stoccarda le sue prestazioni sono state finora altalenanti. Il ragazzo passa infatti da prestazioni top a prestazioni opache, con molti passaggi a vuoto. Ma le potenzialità di Borna Sosa sono fuori discussione, e anche gli osservatori del Bayern sanno che il prospetto è interessante.

Obiettivo per Inter e Atalanta

Il terzino croato che potrebbe sostituire Davies al Bayern è da mesi uno degli obiettivi dell’Inter per la corsia mancina. Il croato era nella lista dei preferiti di Piero Ausilio già a giugno. Lo segue da tempo anche l’Atalanta, i cui dirigenti hanno avuto vari colloqui con i suoi rappresentanti.

Sosa è un terzino brillante ma anche di sostanza, che sa essere pragmatico al momento giusto. Il suo problema principale è la continuità. In Qatar ha sofferto molto sia col Brasile che contro l’Argentina. E si è lasciato andare a troppe disattenzioni. Di sicuro Sosa offre il meglio di sé quando i suoi compiti sono limitati. Allorquando è chiamato a coprire tutta la fascia, nonostante la grande resistenza fisica, comincia a mancare. In generale è più funzionale alla spinta che alla copertura.

Il prezzo del calciatore è abbordabile per l’Atalanta, molto meno per l’Inter. Entrambe le squadre italiane avrebbero comunque l’obbligo di vendere prima di investire in un nuovo acquisto. In più, pare che il croato sogni un trasferimento in Premier e che abbia già subìto la corte di Antonio Conte.