L’annuncio a sorpresa: “Voglio giocare nell’Inter”

Il giocatore esce allo scoperto e fa un annuncio bomba sull’Inter. La notizia ha del clamoroso. Ecco cos’è accaduto nelle ultime ore

Nonostante l’aria gelida dell’inverno, con tanto di temperature bassissime fatte registrare al Nord negli ultimi giorni, le settimane alle quali si appresta a dover andare incontro da un momento all’altro l’Inter, si prospettano del tutto ‘bollenti’…Oltre che cruciali chiaramente.

Perché diciamo questo? Se non altro per il fatto che i nerazzurri, oltre a dover lavorare sul campo, dovranno necessariamente pensare al da farsi anche sul piano del mercato (ed in particolar modo sul fronte delle entrate). A tal proposito infatti, spetterà all’intera dirigenza dell’Inter occuparsi di tutta questa serie di faccende. Restano diversi gli osservati speciali non a caso, anche se nelle ultime ore sarebbe sorto un annuncio totalmente inaspettato.

‘Da parte di chi?’ – Vi starete sicuramente domandando voi. Beh da nessun altro che non riguardi un calciatore della nostra amata Serie A, ad oggi in forza allo Spezia di Luca Gotti. A testimonianza di ciò infatti, il fantasista degli ‘aquilotti’ è all’improvviso uscito allo scoperto, rilasciando un vero e proprio annuncio bomba.

Agudelo senza freni: “Voglio giocare nelle più grandi d’Italia. Sì, anche nell’Inter”. Ecco l’intervista integrale

Una volta intervenuto direttamente sul canale Twitch di ‘Cronache di Spogliatoio’, il giovane centrocampista dello Spezia – nonché Kevin Agudelo – ha da lì detto la sua su tutta una serie di faccende…Soffermandosi tra l’altro anche sul suo futuro.

“Voglio giocare nelle squadre più grandi d’Italia. Faccio riferimento a: Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio. Tutte queste che ho appena citato, lottano sia per il campionato che per giocare la Champions League” – ha detto Kevin Agudelo sulle onde della famosissima pagina sportiva italiana, concludendo poi in questa maniera: “La somiglianza con James Rodriguez? Me lo hanno detto tante altre volte, ma credo che lui abbia qualità superiori alle mie”.