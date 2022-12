Dall’Inter al Milan: clamoroso. Firma a costo zero

Un giocatore dice definitivamente addio al suo club e lo fa per giunta a parametro zero. Marotta e l’Inter sono ormai fuori da tutto. Ecco cosa sta accadendo

A surriscaldare gli animi dei tifosi più ‘accaniti’ di questo sport, non è soltanto la ripartenza dei campionati, bensì anche l’inizio della nuova sessione di calciomercato invernale, finestra che si appresta ad essere a dir poco emozionante, perlomeno in Premier.

E’ passato solamente qualche giorno infatti da quando Cody Gakpo ha raggiunto l’intesa definitiva assieme al Liverpool, club che l’ha appena rilevato dal Psv per la bellezza di circa 60 milioni di euro. Allo stesso tempo però, diventano sempre più le società desiderose di voler attuare qualche cambiamento in vista dei prossimi mesi – a prescindere che sia gennaio o giugno poi si vedrà – e tra queste non a caso, c’è anche l’Inter.

I nerazzurri infatti, restano alla costante ricerca di un nuovo difensore. Perché questo? Ovviamente per nessun altro motivo che non riguardi la situazione nella quale si trovano ad oggi sia Milan Skriniar che Stefan de Vrij – entrambi in scadenza di contratto – motivo per cui sia Marotta che Ausilio hanno già incominciato a guardarsi attorno.

Soyuncu e non solo: l’Inter va a caccia di un nuovo difensore. Tutti gli osservati speciali dei nerazzurri

Per la difesa, non a caso, si guarda sia a Caglar Soyuncu che a molto altro. Il difensore turco si trova infatti in scadenza di contratto assieme al Leicester, al punto che non estenderà la durata del proprio cartellino assieme alle ‘Foxes’ e saluterà a zero in estate.

Su di lui non c’è solamente l’Inter, ma anche qualche altro club. Come se non bastasse poi, sotto l’occhio vigile della dirigenza nerazzurra, c’è anche qualche altro giocatore che resta sotto osservazione. Pensiamo per esempio ad Evan N’Dicka: difensore centrale finito anche nel mirino di Juventus e Milan, che così come i nerazzurri, starebbero per ricevere una grandissima beffa.

Calciomercato Inter, affare in salita per N’Dicka: l’Arsenal prova ora a fare sul serio

Stando infatti a quanto riferito direttamente da ‘Evening Standard’, l’Arsenal sta seriamente pensando di provare a tesserare Evan N’Dicka dell’Eintracht Francoforte in vista dell’estate (poiché anche lui in scadenza di contratto).

La cosa, non va minimamente giù né all’Inter, né tantomeno a Juve e Milan. Per quale motivo? Sicuramente per il fatto che il giocatore intriga moltissimo: se tesserato a parametro zero tra l’altro. N’Dicka piace, non a caso, anche per via del fatto che è comunque un mancino in grado di poter agire sia in una difesa a tre che a quattro. Vedremo cosa accadrà da qui nei prossimi mesi…Certo è però che l’Arsenal potrebbe finire per avere la meglio anche su Bayern Monaco e Manchester United (entrambe interessate al francese).