Calciomercato Inter, lo scambio con Skriniar che inchioda Conte

Milan Skriniar è spesso al centro delle voci di mercato. Il contratto in scadenza fa gola a molte e c’è anche chi potrebbe provare un clamoroso scambio a gennaio

L’Inter ha diversi tasselli da andare presto a mettere al proprio posto. Il campo incombe con la ripartenza della Serie A alle porte, ma va anche tenuto il pugno in sede di calciomercato tra la riapertura ufficiale e la questione rinnovi sempre aperta.

Proprio in ottica prolungamenti la grande priorità di casa Inter continua a rispondere al nome di Milan Skriniar, forte difensore centrale slovacco che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e che per qualità, esperienza e forza è un calciatore molto complesso da sostituire nello scacchiere di Inzaghi. Leadership dentro e fuori dal campo per il classe 1995 ex Samp che ha raggiunto la propria maturità da pilastro dell’Inter nonostante le tante voci sul suo futuro. In estate, soprattutto nell’ultimo periodo, fu fortemente accostato al Paris Saint Germain. Nulla di fatto alla fine con Galtier e soci che sono rimasti al palo. Di recente lo stesso tecnico parigino ha rilasciato in conferenza stampa alcune dichiarazioni che sembrano escludere il PSG da un prossimo assalto: “Reclutare un nuovo difensore? No, abbiamo El Chadaille che ha un enorme potenziale e ho molta fiducia in lui. Prendere un nuovo difensore significherebbe bloccargli lo spazio disponibile. Il club desidera promuovere i suoi giovani talenti“.

Calciomercato Inter, lo scambio con Skriniar con Kessie protagonista: asse col Barcellona

Per ora niente PSG per Skriniar che però ha quel contratto in scadenza che fa gola a mezza Europa, L’Inter sta ovviamente lavorando da tanto tempo su un potenziale rinnovo contrattuale per blindarlo ed evitare brutte sorprese, ma qualcun altro potrebbe lanciarsi all’assalto.

L’incrocio stavolta potrebbe prevedere più o meno direttamente anche Barcellona, Tottenham, Conte e una vecchia conoscenza del Milan. In riferimento in questo caso è a Franck Kessie, mediano ivoriano finito al Barça la scorsa estate per fine contratto con i rossonero. Il centrocampista africano, accostato di recente anche all’Inter, potrebbe già lasciare la Catalogna e ci pensa il Tottenham di Antonio Conte.

Il Barcellona a sua volta cerca però un difensore centrale di spicco, ma che costi poco di cartellino, soprattutto dopo l’addio di Pique. Non è escluso che tramite intermediari il club spagnolo possa proporre all’Inter uno scambio shock immediato con lo stesso Milan Skriniar. Il club meneghino ovviamente direbbe di no vista la forte volontà di provare a restare insieme con un rinnovo, senza considerare le difficoltà di una cessione a metà stagione. Kessie però piace e ci punta Ausilio ma si può fare solo a giugno ‘alla Lukaku’.