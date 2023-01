Colpo gratis della Juve: l’annuncio che fa ‘tremare’ l’Inter

Che tipo di mercato sarà quello della Juventus? Evelina Christillin, esperta di gestione sportiva e molto vicina al mondo bianconero, svela che la Juve di Elkann si muoverà presto per un colpo gratis

Evelina Christillin, ex ufficio stampa della FIAT, ex capo dell’ENIT, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA e membro del FIFA Council, ha parlato a Radio Anch’io, su Radio 1, di un colpo gratis ormai sicuro a cui la Juve starebbe lavorando. E l’argomento interessa anche l’Inter.

La Christillin è una voce da tenere in alta considerazione specie riguardo alle situazioni relative all’universo Juve. Non soltanto è una dirigente di alto profilo professionale e una tifosa dichiarata della Juve (nelle scorse settimane si era anche parlato di un suo possibile coinvolgimento nel nuovo Cda) ma è anche una persona molto, molto vicina, a livello personale, alla famiglia Agnelli e in particolare a John Elkann.

La dirigente d’azienda ha spiegato che la proprietà juventina ha deciso di rimettere in ordine tutti i conti: “Questo è l’obiettivo primario: azzerare quelli che erano i problemi legati alla gestione finanziaria problematica. Anche il Consiglio d’amministrazione sarà molto snello, con cinque super professionisti nel campo legale, commercialistico e finanziario”. Infine, le conclusioni: “Per questo motivo non credo ci sarà un gran mercato”. Al massimo, spiega la Christillin, la Juve proverà a prendere qualcuno gratis.

E qui Evelina si è lasciata andare a un elenco abbastanza dettagliato dei possibili obiettivi della Juve. Fra questi nomi, molti appartengono a profili seguiti da tempo anche dalla dirigenza nerazzurra.

Il prossimo colpo gratis della Juve: arriverà a giugno

Evelina Christillin è convinta che il primo vero colpo della nuova Juve sarà gratis e sarà formalizzato a giugno. Si lavora soprattutto per la difesa dove Cherubini e soci avrebbero messo nel mirino Ndicka e Smalling, rispettivamente in scadenza con l’Eintracht e la Roma. Per l’inglese, nota la Christillin, si è già aperto un interessante duello con l’Inter. “Sulla corsia mancina il nome caldo rimane quello di Grimaldo, in scadenza col Benfica“, ha spiegato la Christillin.

E anche Grimaldo è un profilo seguito da Ausilio. Il ventisettenne Alejandro Grimaldo sarà infatti molto presto uno svincolato di lusso. E su di lui ci sono già tantissime squadre. In pole, oltre ai soliti club di Premier che offrono ingaggi spaziali, ci sarebbero appunto il Napoli (a cui il calciatore è stato più volte vicino in passato) e l’Inter. Ma sembra anche possibile che l’elegante e funzionale terzino del Benfica possa finire alla Juve.

L’alternativa a Grimaldo, secondo i commentatori di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, potrebbe arrivare dalla Germania. Gli esperti di mercato che si sono confrontati in trasmissione hanno infatti concluso che la Juve possa essersi già mossa per Guerreiro del Borussia Dortmund. Infine, i commentatori coinvolti nel dibattito si sono anche sbilanciati sui nomi seguiti dai bianconeri per il centrocampo e l’attacco.

I nomi che piacciono alla Juventus in mezzo e in attacco

Pare per esempio che a centrocampo, la Juve non abbia del tutto perso le speranze di prendere Tielemans del Leicester (anche se il belga sembra sempre più vicino all’Arsenal). E poi non è detto che si possa escludere del tutto Jorginho.

Non molto tempo fa l’agente dell’italo-brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva proprio a calciomercato.it, annunciando che Jorginho dovrebbe rinnovare con il Chelsea. Eppure da Londra non sono ancora arrivate conferme su una trattativa.

In attacco la Juventus potrebbe buttarsi su Asensio, in scadenza con il Real Madrid, o su Memphis Depay, in scadenza con il Barcellona, che piace anche a Roma, Milan e Inter.