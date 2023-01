DIRETTA Serie A, Inter-Napoli: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Napoli di Spalletti nella 16esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter riceve il Napoli a San Siro nel posticipo del turno infrasettimanale valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, primo big match dopo la pausa per i Mondiali che sarà diretta da Sozza della sezione di Seregno.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da una serie di buoni risultati in amichevole, vogliono dare seguito alla vittoria nello scontro diretto contro l’Atalanta nell’ultima uscita del 2022 per continuare la rimonta verso le posizioni Champions e provare a rientrare in corsa per lo scudetto. Dall’altra gli azzurri del grande ex Luciano Spalletti puntano ad allungare la clamorosa striscia di undici successi consecutivi per continuare la fuga verso il terzo tricolore della loro storia. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.