DIRETTA Serie A, Monza-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Monza di Palladino nel derby lombardo della 17esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita al Monza come non accadeva dal 1990 in Coppa Italia in un derby lombardo che vale come terzo anticipo della diciassettesima giornata di campionato. Una sfida inedita in Serie A che sarà diretta da Sacchi di Macerata.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono dare seguito alla bella vittoria di misura ottenuta tre giorni fa nel turno infrasettimanale in casa contro il Napoli per agganciare almeno momentaneamente il Milan impegnato domani nel posticipo con la Roma e provare a rilanciare la propria candidatura in chiave scudetto. Dall’altro i biancorossi di Raffaele Palladino, reduci dal buon pareggio in trasferta contro la Fiorentina, puntano ad ottenere un altro risultato di prestigio davanti ai propri tifosi dopo aver battuto la Juventus lo scorso settembre. Interlive.it vi offre la sfida dello U-Power Stadium in tempo reale.