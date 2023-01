Come per Bremer: 22 milioni, un altro ‘scippo’ Juve

Allegri e i suoi provano ad infastidire da punto e accapo Marotta e tutta l’Inter. L’obiettivo è arrivare a privarli del dopo Dumfries. Tutte le news a riguardo

Torna la Serie A, con l’Inter impegnata domani sera al ‘Meazza’, nella loro 17esima giornata di campionato, contro il Verona di Marco Zaffaroni, squadra che man mano sta riuscendo a rimettersi nuovamente in sesto…Così come la Juve che è riuscita, dal canto proprio, a riportarsi al ridosso del primo posto.

A dirla tutta infatti, i bianconeri stanno disputando, proprio in questi minuti, la loro di partita: sfida nella quale si trovano contrapposte la squadra di Massimiliano Allegri da quella di Luciano Spalletti. Due situazioni del tutto differenti le loro: il Napoli si trova, non a caso, da mesi e mesi al comando della classifica generale di Serie A, mentre i bianconeri, reduci da un avvio shock, sono improvvisamente riusciti a cambiare marcia collezionando 8 vittorie di fila in campionato (il tutto senza subire nemmeno un gol). Nonostante questo però, nel mentre i calciatori della Juventus si trovano impegnati a dover lavorare sul campo, c’è, allo stesso tempo, l’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che continua a tenere un occhio puntato dritto verso il mercato.

Non ci sono solamente Adrien Rabiot e Alex Sandro in scadenza di contratto, bensì anche Juan Guillermo Cuadrado. L’esterno colombiano era stato, in passato, accostato anche all’Inter…E, al momento, non sta facendo nient’altro che interrogarsi sul suo futuro. Ad oggi, è un po’ più probabile, infatti, che l’ex calciatore di Lecce e Fiorentina arrivi a fare le valigie già nel prossimo giugno, con la Juventus che è, anzitempo, a caccia del suo erede. Diversi i profili monitorati sino a questo momento: dove, tra i tanti, rientra anche un osservato speciale dell’Inter (che rischia così la beffa Bremer 2.0).

Calciomercato, non solo l’Inter su Buchanan: c’è anche la Juventus che prova a chiudere per 22 milioni

Una volta messosi in luce al Mondiale assieme al suo Canada, il laterale Tajon Buchanan è riuscito nell’intento di attirare non soltanto l’attenzione dell’Inter, ma anche il forte interesse da parte della Juventus…Con Allegri e i suoi che vogliono, ora, provare a prendere sul tempo Marotta.

Seppur i nerazzurri vogliano, infatti, provare a rimpiazzare Dumfries – il quale dirà quasi sicuramente addio in estate – con l’attuale esterno del Club Brugge, Ausilio e tutto il resto della truppa nerazzurra devono, inoltre, fare i conti con tutta un’altra serie di situazioni. Anche la Juve, ad esempio, è a caccia del dopo Cuadrado e, non appena la ‘Vecchia Signora’ avrà superato, una volta per tutte, la tempesta nella quale si è trovata in mezzo – tra plusvalenze ed altro, si sa – la società bianconera potrebbe, a quel punto, anche avere maggior semplicità nel riuscire a portare a termine l’affare coi belgi. Occorre, dunque, una cifra attorno ai 22-25 milioni di euro. L’Inter è, quindi, avvisata.