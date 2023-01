Karius all’Inter a zero: ecco cosa succede

Karius, ex portiere del Manchester City, del Liverpool e del Besiktas, si è svincolato dal Newcastle e ora è ufficialmente uno svincolato: ci pensa anche l’Inter

Il portiere piace al Milan, che è alla disperata ricerca di un sostituto di Maignan, ma non dispiace nemmeno all’Inter che sta sondando vari nomi a zero per trovare un vice-Onana per la prossima stagione.

Secondo calciomercatoweb.it, il Milan sarebbe vicino all’ingaggio di Loris Sven Karius, portiere tedesco noto per gli errori compiuti durante la sciagurata finale di Champions League 2018 del Liverpool contro il Real Madrid e per essere l’attuale compagno di Diletta Leotta.

Karius è un classe 1993. Ha iniziato la sua carriera con lo Stoccarda, prima di trasferirsi al Manchester City nel 2009. Dopo due anni nelle giovanili del City, è tornato in Germania con il Mainz 05. Nel 2016 è passato al Liverpool. La sua storia con i Reds è andata bene fino alla finale di UEFA Champions League 2018. Quando per colpa di alcune sue papere il Liverpool è stato sconfitto per 3-1 dal Real Madrid. Da quel momento in poi la carriera dell’estremo difensore è andata in crisi. Dopo periodi in prestito al Beşiktaş e all’Union Berlin, ha lasciato il Liverpool nel 2022.

Quando nel luglio 2021, Karius tornò al Liverpool dopo il rilancio avuto in Germania a Berlino, l’allenatore Jürgen Klopp gli fece subito fatto capire di non considerarlo parte attiva della rosa. Scaduto il contratto con i Reds, il portiere ha firmato per il Newcastle United. L’ingaggio prevedeva un accordo fino al gennaio 2023. E pareva che dovesse rinnovarlo automaticamente di sei mesi, ma così non è stato. Come appunto riporta calciomercatoweb.it, ora il portiere potrebbe arrivare in Italia. Al Milan o all’Inter: “Al direttore sportivo rossonero è stato proposto anche Loris Kariu…“, sta scritto su calciomercatoweb.it. Per i rossoneri, il portiere sarebbe utile subito. All’Inter farebbe comodo da giugno, per via della possibile partenza di Handanovic.

Karius offerto anche all’Inter

Il ragazzo ovviamente sarebbe felicissimo di arrivare in Italia. L’ex Liverpool, infatti, potrebbe così trasferirsi più vicino alla sua attuale compagna, ovvero Diletta Leotta, il volto più noto di Dazn.

Che Loris Karius e Diletta Leotta abbiano formato una coppia lo sanno ormai tutti quanti. Ma la conferma ufficiale da parte dei due è arrivata solo a Capodanno, via Instagram. Proprio sul social, infatti, la Leotta ha mostrato per la prima volta delle foto in cui posa con l’ex portiere del Liverpool. Sullo sfondo, palloncini di benvenuto all’anno 2023.

Quindi, almeno in termini sentimentali, per Loris le cose stanno andando bene. E ciò lo tirerà un po’ su rispetto al proprio fallimento sportivo. Per Karius il presente calcistico è infatti poco sereno. Dal giorno sciagurato dei suoi erroracci nella finale di Champions League persa nel 2018, l’ex portiere del Liverpool è una riserva scaricata da tutti.

Tempo fa il portiere ha rilasciato un’intervista a ESPN per lamentarsi di questa infame fama che lo perseguita. “Ho già detto quello che avevo da dire su quel match“, ha dichiarato Loris. “Per me è estenuante continuare a parlarne. Nel calcio queste cose succedono, sono successe tante cose brutte ma non ci penso più. Nel calcio quattro anni equivalgono a otto o dodici anni di una vita normale“.

Se i suoi agenti non chiederanno un ingaggio troppo alto, l’Inter potrebbe pensarci seriamente e bloccarlo subito, in modo che non venga preso dal Milan o da altre squadre alla ricerca di un portiere.