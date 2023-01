Il dopo Correa può essere gratis: si infiamma la sfida alla Juve

Anche Wilfred Zaha tra i tanti calciatori in scadenza di contratto che potrebbero risultare appetibili per le big. Piace a Juve e Barcellona ma occhio all’Inter

Il mercato dei calciatori in scadenza a giugno 2023 scalda già da qualche tempo le big di tutta Europa. Con l’avvento del nuovo anno l’attenzione è ancora più alta e non è da escludere che tra le varie occasioni possibili possa essere coinvolta anche l’Inter.

L’attenzione in particolare potrebbe essere posta sull’attacco, reparto che potrebbe anche cambiare parzialmente in vista della prossima estate, quando qualche certezza potrebbe venire meno. Il totem inamovibile è Lautaro Martinez, mentre tutti gli altri, seppur per motivi differenti, restano in discussione e passibili di addio. Dzeko sta facendo benissimo ma è in scadenza, ha una carta d’identità avanti ed andrà presa una decisione sul rinnovo. Lukaku è in prestito e senza una seconda fase di stagione molto convincente rischia di fare dietrofront, mentre Correa in un anno e mezzo di Inter ha fatto vedere solo rari sprazzi di talento. In particolare un’eventuale uscita dell’argentino potrebbe essere monetizzabile qualora si trovasse una proposta all’altezza della situazione. In questo caso non è da escludere che un eventuale sostituto offensivo come seconda punta potrebbe spuntare proprio dall’elenco dei futuri svincolati.

Calciomercato Inter, Zaha tra Juve e Barcellona: occasione a costo zero

Le occasioni non mancano in giro per l’Europa, e in caso di mancato rinnovo anche il nome di Wilfred Zaha potrebbe tornare ad orbitare in ottica nerazzurra. L’attaccante ivoriano può giocare in diverse zone dell’attacco, largo o anche al fianco di un’altra punta.

Si tratta di calciatore polivalente e dall’ottimo talento di base, bravo nell’uno contro uno ed in grado anche di trovare la via del gol. Piace soprattutto a Juventus e Barcellona che lo osservano nell’ottica di rinforzare i rispettivi attacchi con un calciatore di esperienza a costo zero. A tal proposito Zaha potrebbe anche essere offerto, nella ricerca di una potenziale nuova squadra, all’Inter che potrebbe anche ponderare l’affare vista la propria situazione offensiva in divenire.

Va comunque anche evidenziato come l’attaccante ivoriano classe 1992 abbia ancora qualche mese davanti per decidere del proprio futuro. In caso di mancato rinnovo col Crystal Palace, e legittima ambizione di strappare un ultimo contratto in una realtà importante per la propria carriera, anche le soluzioni italiane potrebbero divenire percorribili. In carriera la grande chance di Zaha è stata malsfruttata al Manchester United.