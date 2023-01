Interlive | Kessie ‘pallino’ di Ausilio: chi c’è dietro allo scambio con Brozovic

L’Inter non ha chiuso la porta alla clamorosa operazione col Barcellona. Ecco i dettagli

Si fa o no? Presto per dirlo, certo che dall’Inter non filtra chiusura bensì apertura allo scambio tra Brozovic e Kessie col Barcellona.

Evidentemente i nerazzurri vedono diversi vantaggi a quella che sarebbe a tutti gli effetti un’operazione clamorosa.

Il croato ha quattro anni in più, 30 contro i 26 dell’ex Milan, e dal primo infortunio di fine settembre gli è stato tolto da dosso il vestito di indispensabile. Decisiva in tal senso la mossa di Inzaghi di puntare su Calhanoglu come suo sostituto, fallita l’anno passato ma rivelatasi vincente in questa stagione.

Inoltre alle spalle del turco c’è un giovane promettente come Asllani, il che renderebbe ancor meno traumatico il baratto coi blaugrana. Che, dal canto suo, sono apertissimi all’affare, seppur alla pari senza conguaglio in favore dell’Inter. A loro Kessie, preso a zero a giugno, non serve, mentre Brozovic piace molto a Xavi e andrebbe a raccogliere la pesante eredità di Busquets.

Al tecnico del Barça piaceva già un anno fa, ai tempi della trattativa per il rinnovo conclusasi con la firma di Brozovic fino a giugno 2026.

Sponda Inter, Kessie è un pallino di Ausilio fin dai tempi di Cesena. Il Ds provò a prenderlo più volte, anche quando giocava nel Milan e il suo rendimento era mediocre.

L’ivoriano costerebbe meno lato ingaggio (gli stipendi sono simili, sui 6,5 milioni netti) dato che potrebbe essere sfruttato il decreto crescita, e rappresenterebbe una variante tattica in più per Inzaghi, aggiungendo fisicità a una mediana un po’ carente sotto questo aspetto.

I dubbi su Kessie possono essere di natura fisica, dato che anche in Catalogna ha avuto qualche problema muscolare come nell’ultimo periodo in rossonero.

L’agente Crnjar dietro lo scambio Brozovic-Kessie

Assistito dall’ex calciatore nerazzurro Mudingayi, l’agente di Kessie George Atangana è al lavoro per trovare la migliore soluzione possibile, con l’Inter opzione gradita non da oggi.

Secondo quanto appreso da Interlive.it, l’idea di scambio nasce da Edoardo Crnjar.

Ex socio di Pastorello, negli ultimi anni l’agente e intermediario si è affermato a livelli internazionali curando operazioni di grande rilievo economico e sportivo. Nota a tutti la sua vicinanza proprio al Barcellona, con il quale è stato paventato dai media ispanici pure un possibile scambio Depay-Correa prontamente però smentito da Ledure, il legale dell’olandese oltre che di altri calciatori importanti, vedi Lukaku.