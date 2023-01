Inter più italiana: doppio colpo da 52 milioni

Inter punta a trasformarsi in una squadra “più italiana” per la prossima stagione. E non per una questione di sciovinismo. Se andasse via Skriniar, in pole c’è un giovane centrale che sta incantando all’Atalanta

Piacciono anche altri giovani italiani, tutti con numeri da predestinati. Per prenderli c’è però bisogno di un investimento importante. E il club non è nelle condizioni più felici per programmare.

L’Inter è uno degli ormai numerosi club in corsa per l’acquisto del cartellino di Giorgio Scalvini, difensore (adattabile a centrocampista) classe 2003 dell’Atalanta e della nazionale azzurra. Sul ragazzo ci sono anche la Juve, il Napoli, il Bayern Monaco e il Manchester City.

Come al solito, l’Atalanta tiene il prezzo alto, e l’interesse di più squadre porta il club bergamasco a eccedere, tanto che qualche giorno fa è filtrata una valutazione superiore ai 40 milioni. Troppi? Per Marotta e Ausilio il ragazzo vale un investimento importante. In un certo senso i dirigenti nerazzurri si sentono abbastanza fiduciosi. Se Skriniar dovesse lasciare, punterebbero subito su Scalvini.

Il giovane campione dell’Atalanta, recentemente elogiato da Gasperini, è assistito da Tullio Tinti, che è lo stesso agente di Darmian, Inzaghi e Bastoni. Poi l’Inter gode di ottimi rapporti con Dea, e si potrebbe chiudere replicando la formula che ha portato Gosens a Milano. E cioè prestito con obbligo condizionato. Quanto vorrebbe spendere l’Inter? Sui 36 milioni…

Ma un solo calciatore non renderebbe certo l’Inter più italiana. Le trattative sono molteplici. Oltre a Scalvini piace molto Parisi dell’Empoli. Ausilio lo vede come il sostituto perfetto per Gosens. Il tedesco non ha ancora ingranato, e sembra sempre più difficile che resti all’Inter. Partirà in estate, in prestito o con un trasferimento completo.

52 milioni per rendere l’Inter più italiana

Anche con l’Empoli l’Inter gode di eccellenti rapporti. Magari i nerazzurri possono far abbassare le pretese degli azzurri inserendo nell’offerta il cartellino di Martin Satriano. Comunque è più possibile che si imbastisca un altro affare in stile Asllani. Cioè sempre un prestito con obbligo condizionato sui 12 o massimo 16 milioni.

Fra Scalvini e Parisi, paradossalmente, il più facile da prendere è proprio l’atalantino. L’Inter può infatti contare su un lavoro pregresso sia con l’agente che con la società (Ausilio segue il ragazzo dall’estate scorsa, perché lo ritiene un grande talento). Riusciranno i dirigenti nerazzurri a strapparlo alla concorrenza? Per farlo dovrebbero anticipare tutti.

Per questa ragione, se Skriniar non dovesse rinnovare, l’Inter metterebbe subito in vendita lo slovacco per recuperare almeno il denaro utile a prendere il diciannovenne dell’Atalanta. Ma c’è anche chi dice che l’Inter potrebbe comunque avere intenzione di tenersi lo slovacco fino a giugno anche in caso di non rinnovo. Inzaghi ritiene infatti troppo pericoloso smontare una difesa già non troppo affidabile.

Oltre a Scalvini e a Parisi, l’Inter tiene d’occhio anche come centrale di difesa Andrea Papetti del Brescia, che tra l’altro è proprio un prodotto del vivaio interista. Per prenderlo, Marotta potrebbe essere pronto a sacrificare anche Esposito o Mulattieri.

Giovani da cedere e giovani da prendere

Sembra comunque strano che l’Inter, le cui giovanili sono in grado di produrre molti giovani interessanti, debbano rivolgersi sempre al mercato esterno per trovare forze fresche. L’Inter potrebbe diventare più italiana anche dando fiducia a ragazzi come Pirola, Mattia Zanotti, Giovanni Fabian, Alessandro Fontanarosa e Dennis Curatolo.

L’unico giovane cui l’Inter ha dato fiducia quest’anno è Valentin Carboni. Ma pare che nei mesi scorsi Ausilio abbia proprio puntato sul giovane italo-argentino per poterlo sfruttare come contropartita tecnica nell’operazione che porta a Giorgio Scalvini.

Le cose sono cambiate nelle ultime settimane: Carboni piace a Inzaghi, che quasi quasi lo considera più affidabile di Correa come profilo da inserire negli ultimi minuti. Ma il ragazzo non ha ancora avuto modo di brillare. Dal punto di vista tecnico-tattico piace, ma deve dimostrare di essere pronto per la Serie A. Altrimenti finirà sul mercato, magari in prestito, come accaduto per il fratello Franco.