Formazioni UFFICIALI Inter-Empoli: Dumfries ancora dalla panchina, chance per Correa

Sono ufficiali le formazioni della gara tra Inter ed Empoli valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore: in difesa Inzaghi rilancia de Vrij a svantaggio di Acerbi. A destra ancora Darmian e quindi Dumfries di nuovo in partenza dalla panchina, davanti chance per Correa dal 1′ in tandem con Lautaro. Dzeko e Lukaku tra le riserve. Zanetti schiera invece i suoi con Caputo come unica punta. Satriano pronto a subentrare nella ripresa

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli; Cambiaghi, Bajirami; Caputo. All.: Zanetti

Arbitro: Rapuano di Rimini