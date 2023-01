40 milioni di euro: offerta last-minute per l’Inter

Se Dumfries non è sceso in campo nelle ultime partite non è per una questione di mercato. Il laterale è sempre in vendita, ma non sembra che possano arrivare offerte soddisfacenti. Per ora, il massimo di cui si è parlato è 40 milioni: una cifra considerata bassa dall’Inter di Zhang

Dicevamo, Denzel Dumfries sta scaldando spesso la panchina, ma ciò non significa che sia ritenuto da Inzaghi cedibile. Il tecnico piacentino vorrebbe tenerlo, e non lo fa giocare solo perché tornato un po’ fuori condizione dal Mondiale.

Forse, contro la Cremonese, l’olandese tornerà titolare. Intanto la sua agente Rafaela Pimenta è in Inghilterra a cercare un possibile acquirente. Non ci sono buone notizie: il Chelsea finora non ha mai contattato l’Inter, e adesso sembra che punti a Malo Gusto del Lione. I Blues hanno già offerto ai francesi 20 milioni, che sono stati però rifiutati. In Inghilterra credono che la proprietà del Chelsea sia disposta ad arrivare a 28 per prendere il diciannovenne francese di cittadinanza portoghese dell’Olympique Lione.

L’interesse per Malo Gusto, tuttavia, significa che il Chelsea non sta più pensando a Dumfries, ritenuto non solo troppo costoso ma anche poco pronto tatticamente. Meglio il giovanissimo del Lione (che piace anche a Inter e Juve)… Forse Dumfries è deluso: sperava di trasferirsi subito in Premier.

40 milioni per Dumfries, l’Inter spera nel Manchester United

E allora è proprio per questo che la Pimenta è a Londra per trovare offerte alternative. Pare che abbia parlato con i rappresentati del Chelsea, ma non solo. Ci sono stati infatti contatti anche con lo Manchester United e il Newcastle. Le squadre inglesi vogliono spendere meno di 40 milioni, e l’Inter chiede più di 50: questo il problema.

Si aspetta poi anche una possibile offerta dall’Arsenal, mentre da parte del Tottenham di Conte, all’inizio interessato, tutto tace. Pare che l’agente dell’olandese preferirebbe il Chelsea o il Newcastle. Ma le Magpies puntano a Fresneda, così come i Gunners. E così Dumfries resta in purgatorio. In Inghilterra scrivono che il Manchester United potrebbe anche provare a prenderlo ma a una cifra più bassa di 40 milioni: come anticipato, troppo pochi per i dirigenti dell’Inter.

E allora che si fa? Il piano attuale dei nerazzurri è chiaro: bisogna vendere l’olandese. Ma non a un prezzo qualsiasi. Steven Zhang si aspetta un incasso dai 50 in su, per raggiungere gli obiettivi finanziari fissati per la stagione fiscale.

Occhio al Real

E il bilancio potrebbe essere compromesso senza questa vendita. Per concludere un buon affare, dunque, l’Inter deve mettere in vetrina l’olandese e, prima ancora, farlo tornare in forma. Migliorando le sue prestazioni e mettendosi in mostra, il calciatore potrebbe essere ceduto a un buon prezzo a giugno.

Dumfries, lo diciamo da tempo, è il giocatore che l’Inter ha destinato al sacrificio, ma le prestazioni del ventiseienne sono state deludenti, soprattutto dopo il Mondiale. Così la pista della vendita in Premier si è raffreddata e Zhang si è innervosito. Per il presidente cinese dev’essere stato sconvolgente apprendere che il Chelsea vuol prendere a tutti i costi Malo Gusto del Lione sulla destra.

L’alternativa alla Premier è la pista spagnola. L’olandese piaciucchia infatti anche al Real Madrid. Dumfries era nel mirino degli spagnoli già quando era al PSV Eindhoven, cioè prima di trasferirsi all’Inter. Ma anche in questo caso la valutazione dell’Inter è considerata eccessiva. C’è però da dire che al Real farebbe molto comodo un calciatore con le qualità di Dumfries, e cioè un laterale forte in avanti.