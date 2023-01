Calciomercato Inter, ritorno in extremis di Cancelo

Finora, la stagione 2022-23 non è stata per nulla esaltante per Joao Cancelo. Il ventottenne ha segnato soltanto due goal e fornito un assist in 17 partite di Premier League, e ora è praticamente una riserva del giovanissimo Rico Lewis. Ecco perché si parla di un possibile ritorno di Cancelo in Italia

Su Cancelo non si discute. Anche in Inghilterra sanno che è un campione: bravo quando spinge ma ottimo anche per le qualità difensive. Tuttavia gli ultimi mesi sono stati deludenti per il portoghese, che non segna e non fa un assist addirittura dall’8 ottobre 2022.

Per questo i tabloid inglesi parlando di una possibile sua partenza. Destinazione, il Paese in cui si è trasformato da ala in terzino a tutta fascia: l’Italia. In realtà Cancelo ha ancora quattro anni e mezzo di contratto con il Manchester City, ed è valutato sopra i 60 milioni. Nessuna squadra italiana potrebbe dunque avanzare un’offerta per il suo cartellino. Le strade da seguire sono dunque altre: uno scambio o un prestito.

E c’è chi dice che il ritorno di Joao Cancelo potrebbe concretizzarsi già a gennaio. In Italia lo rimpiangono all’Inter e alla Juve, dove il laterale ha incantato. L’Inter non riuscì a riscattarlo, per questioni economiche. La Juve, invece, lo scaricò nel 2019, per portare a termine l’ambito dell’operazione con il Manchester City che fece poi trasferire Danilo a Torino.

Da allora il portoghese si è imposto come uno dei migliori esterni del mondo. Guardiola lo ha spostato a sinistra, il ragazzo ha risposto bene, ma fino a un certo punto. E negli ultimi mesi Cancelo ha vissuto un tremendo calo di rendimento. Nelle ultime due gare di campionato è finito in panchina. Guardiola gli ha preferito addirittura “il giovane Rico Lewis“, scrivono su calciomercato.it, “per passare, in uno dei due casi, alla difesa a tre, e schierando Akè da terzino quando il classe 2004 è stato sostituito contro il Wolverhampton“. Sempre il sito calciomercato.it nota che Guardiola non è nuovo a scelte controcorrente e a rotazioni dure. Ciononostante potrebbe situazione potrebbe spingere Cancelo a chiedere la cessione.

Il ritorno di Cancelo in Italia

Il City potrebbe sfruttare Cancelo per arrivare a Leao. Ai Citizen il portoghese del Milan piace moltissimo. L’idea è quello di prenderlo a zero nel 2024, ma dato che il ventitreenne ha suscitato interesse anche in altri club, il Manchester City potrebbe provare a prenderlo subito proponendo al Milan un affare da 20 milioni più Cancelo. Maldini, però, non sembra persuaso sulla bontà dell’affare. Anche se Cancelo piace sia a Pioli che ai dirigenti del Milan, i rossoneri sono disposti a perdere Leao solo a fronte di un’offerta vicina a 100 milioni.

Anche la Juve potrebbe essere interessata al laterale portoghese, ma non con uno scambio: i dirigenti bianconeri vorrebbero infatti tentare con un prestito secco. L’operazione, tutt’altro che semplice, potrebbe essere tentata anche dall’Inter. Così almeno suggeriscono alcuni tabloid inglesi. Di sicuro il Manchester City non sembra ritenere incedibile il laterale portoghese .

Il giocatore, che ha già incantato a Milano nella stagione 2017-2018, agli ordini di Luciano Spalletti, non fu riscattato solo a causa dei paletti del Fair Play finanziario e tornò al Valencia. E da lì fu ceduto alla Juventus.

Cancelo deluso da Guardiola

“La Serie A, naturalmente, ci ripensa eccome. Gli estimatori non gli sono mai mancati alle nostre latitudini“, si legge su calciomercato.it. “Ma quella che poteva essere un’operazione semi impossibile fino a poco tempo fa, ora rivela degli spiragli“.

L’interessamento per l’esterno lusitano viene rilanciato in Inghilterra dal Sun. Ma anche in questo caso gli inglesi parlano di un prestito secco, magari con un’opzione per il riscatto in caso di obiettivo minimo raggiunto come la qualificazione in Champions League.

Ma il club inglese non è disposto a concedere sconti. La valutazione è di 60 milioni come minimo. Una cifra che nessuno può permettersi. Quindi molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Se Cancelo dovesse puntare i piedi, il City potrebbe anche sbolognarlo in prestito per tenere alto il suo cartellino e poi venderlo d’estate. E in questo senso l’Inter potrebbe essere la piazza migliore. Probabilità che l’affare si faccia? Vicine allo zero per cento. Ma sognare non costa niente.