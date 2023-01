Non solo Skriniar col Psg, affare da quasi 100 milioni

Il centrale slovacco non è l’unico a tracciare il terreno di mercato tra Paris Saint-Germain e Inter, nerazzurri interessati ad un profilo su cui investire nel prossimo futuro ma quanti limiti

Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, Milan Skriniar è psicologicamente pronto a vestire la maglia del Paris Saint-Germain la prossima stagione. Una fibrillazione pacata, tuttavia, per non mancare di rispetto all’ambiente nerazzurro con cui – stando agli ultimi aggiornamenti – dovrebbe poter concludere gli ultimi mesi di questa annata sportiva.

Con l’operazione che va via via definendosi, lasciando persino Giuseppe Marotta senza molte parole, l’Inter continua ad essere attenta sul mercato. Soprattutto adesso che la dirigenza deve occuparsi di cercare il sostituto del centrale difensivo slovacco da donare a Simone Inzaghi il prossimo luglio. Dei tanti nomi eviscerati, soltanto alcuni rispecchiano determinati requisiti. Tra questi spicca anche un profilo non propriamente inedito, perché già in precedenza accostato a big italiane come la Juventus. Si tratta di Presnel Kimpembe, centrale attualmente sotto contratto proprio con il PSG fino al 2024.

Il calciatore non ha rivelato dettagli sul suo rapporto con la dirigenza parigina, dunque non si conoscono le sue intenzioni per il futuro. Non s’è discusso sulle possibilità di rinnovo, tantomeno su quelle di cessione all’estero. Ma una cosa è chiara: in molti bramano le sue prestazioni positive. Il costo del suo cartellino non è tuttavia roba da poco. Attualmente si attesta intorno ai 40 milioni di euro, cifra abbastanza esosa per la maggior parte delle realtà calcistiche del nostro campionato. Inter compresa, a meno della cessione di un altro calciatore in esubero come Robin Gosens o Denzel Dumfries. Ammesso e non concesso che la dirigenza riesca a superare lo scoglio economico, ci sarebbe comunque da affrontare quello relativo al monte ingaggi. Per non parlare delle difficoltà imposte da Al-Khelaifi, dopo gli attriti per l’affare Skriniar.

Calciomercato, Kimpembe tra PSG e Inter: operazione ai limiti dell’impossibile

L’Inter al momento non può permettersi uno come Kimpembe, senza mezze misure. Il francese, reduce dall’esperienza nel Campionato del Mondo in Qatar, guadagna 12 milioni di euro a stagione. Un’infinità che la compagine nerazzurra non riuscirebbe a coprire agevolmente neppure sfruttando il Decreto Crescita.

Tra cartellino e ingaggio, dunque, servirebbero circa 100 milioni di euro di quattro anni. Vera follia per il club in mano a Steven Zhang, al contrario bisognoso di una cessione da almeno 60 milioni per rimpinguare le casse societarie ancora traballanti dopo la crisi economica degli ultimi anni.