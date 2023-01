No alla Premier, firma a zero con il Milan

Il centrocampista, precedentemente accostato ad un club inglese di media classifica, potrebbe restare in Italia la prossima stagione cambiando sponda milanese

Mancano pochissimi giorni alla chiusura ufficiale della sessione invernale di mercato, ma l’Inter resta invischiata in alcune trattative con club esteri di Premier League, speranzosi di poter strappare le condizioni migliori da un club che non vuole fare sconti a nessuno. Soprattutto in un periodo della stagione delicato come questo, durante il quale ogni forza è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Oltre alle già note modalità di avvicinamento del PSG per Milan Skriniar e i tentativi d’assalto a Denzel Dumfries da parte di Chelsea e Manchester United, anche il Nottingham Forest continua a tediare l’Inter sull’affare Roberto Gagliardini. Per i nerazzurri sarebbe sicuramente occasione per monetizzare su un calciatore relativamente poco ‘importante’ sui bilanci, senza attendere necessariamente la naturale scadenza di contratto il prossimo giugno. In quest’ottica alla dirigenza nerazzurra resterebbe da trovare – in tutta fretta – un buon sostituto. Al contrario, però, l’attesa di qualche altro mese potrebbe portare a Gagliardini consiglio sul suo futuro. Sicuramente non si tratterà di vestire ancora nerazzurro, come da lui stesso fatto intendere nel corso dell’intervista post partita contro il Verona. La sua preferenza sarebbe quella di restare a giocare in Serie A, possibilmente in un club che gli possa offrire non soltanto delle condizioni economiche vantaggiose ma anche un discreto minutaggio. Quantomeno migliore di quello attuale, decisamente ridotto all’osso per la compresenza di numerosi calciatori privilegiati dal tecnico Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Gagliardini attratto da Pioli

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, su Gagliardini ci sarebbe anche il Monza del buon Adriano Galliani. Il suo agente Riso, però, potrebbe provarci anche con il Milan grazie agli eccellenti rapporti di lavoro con il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini.

Tutto ciò nell’ottica di una possibile, ma non scontata, permanenza di Stefano Pioli sulla panchina. Da ricordare, infatti, che l’attuale tecnico rossonero aveva puntato molto su Gagliardini nel corso della sua stagione in nerazzurro. Dunque l’operazione, seppure ancora lontana dall’essere presa seriamente in considerazione dalle parti, potrebbe avere realmente buone chance di risoluzione.