Ritorno Marotta alla Juventus: annuncio ufficiale

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter sulle voci di un possibile ritorno alla Juventus sono chiare e rispecchiano la voglia di mettere da parte il passato per continuare a far bene in futuro

In una lunga intervista per conto de ‘Il Corriere della Sera’, l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha raccontato di tutta la sua carriera dirigenziale dagli albori sino all’ultimo incarico in nerazzurro, passando per l’esperienza pluriennale tra le file della Juventus.

“Per un dirigente che arriva dalla provincia, le grandi squadre come Juventus e Inter rappresentano la realizzazione del sogno di quando ero bambino. I miei anni in bianconero fanno parte del passato e non posso che conservare ricordi molto positivi. Se tornerei a Torino? Sono contento di quel che ho fatto lì ma adesso sto bene all’Inter e voglio continuare a costruire qualcosa di importante qui. Voglio contribuire a nuovi successi“, ha dichiarato Marotta. Nessun dubbio, dunque, su quelli che sono i suoi piani per il suo immediato futuro. Il percorso in bianconero, costellato da numerosi successi e tante operazioni di mercato di assoluta caratura, fanno dunque parte di un palmares personale del quale l’amministratore delegato fa tesoro.

Quel che sarà, sarà. Probabilmente il noto dirigente abbandonerà la carriera sportiva, per affacciarsi a quella politica. Ma a determinate condizioni: “Mi hanno chiesto di entrare in politica, certo. E siccome nella vita è sempre bello conservare un sogno nel cassetto, il mio è quello di entrarvi come tecnico, senza tessera di partito, per offrire il mio apporto in termini di esperienza e competenza“.

Dal ritorno di Marotta alle sanzioni: la Juve rischia grosso

Il nome di Marotta era tornato in auge nell’ambiente bianconero a seguito del clamoroso scandalo che ha investito la società in mano al Gruppo Exor, senza poi trovare alcuna conferma. Tant’è che la smentita è arrivata, come prevedibile, dalle stesse parole dell’amministratore delegato dell’Inter che resterà alla guida della dirigenza nerazzurra per altro tempo ancora.

Quanto alla delicata situazione della Juventus, invece, l’esperto di diritto sportivo Mattia Grassani è intervenuto in una recente intervista per conto di ‘calciomercato.it‘ nel corso della diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘. “La giustizia sportiva fa parte di un ordinamento che ha le sue regole e si dota di strumenti per valutare che il comportamento di tesserati e dirigenti sia conforme al regolamento. Non deve perciò stupire che il metro di giudizio sia più leggero rispetto a quello utilizzato in ambito penale dai Tribunali. La Juventus è stata sanzionata con 15 punti di penalizzazione rispetto ai 9 inizialmente stimati, ora la corte ha il compito di spiegare il perché questa sanzione sia comunque così afflittiva. Quanto al filone delle manovre stipendi, sia dirigenti che calciatori potrebbero avere un ruolo importante. Sarebbero stati tutti compartecipi delle operazioni. Se arriverà un deferimento definitivo, allora anche i calciatori potrebbero subire delle sanzioni. Si parlerebbe quasi certamente di squalifica, quindi altre incognite sulla regolarità di svolgimento di questo campionato“, ha dichiarato l’avvocato.