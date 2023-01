È sempre Inter-Milan: derby a tinte bianconere

Sia l’Inter che il Milan hanno tra le proprie necessità per la prossima estate quella di rinforzare la difesa. Un centrale di Serie A potrebbe attirare entrambe

Missione difesa per l’Inter che si accinge a perdere Milan Skriniar, che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con le possibilità ormai ridotte allo zero di rinnovare. Il destino dello slovacco appare segnato con un vuoto che andrà quindi colmato.

Skriniar dovrebbe quindi salutare la compagine meneghina nonostante il grande affetto dimostrato dai tifosi e il grande sforzo economico profuso dalla società per provare a trattenerlo con un rinnovo. In scadenza nello stesso reparto c’è inoltre anche Stefan de Vrij che pure alimenta la necessità per il prossimo anno di attuare una mini rivoluzione in difesa, con più di un innesto davanti ad Onana. L’Inter però non è l’unica big d’alta classifica con una difesa da rimpolpare. Occhio infatti anche ai rivali del Milan, che proprio in Supercoppa contro Lautaro e soci hanno messo in luce tutte le sofferenza di una linea arretrata da potenziare, anche nelle alternative. Tomori sembra in calo, così come Kalulu, mentre la carta d’identità e le condizioni fisiche di Kjaer parlano chiaro. Ecco quindi che sia l’Inter che il Milan si ritroverebbero accomunate dalla necessità di rinforzare la linea difensiva.

Calciomercato Inter, Bijol difensore da tenere d’occhio: ci può pensare anche il Milan

La Serie A potrebbe offrire le risorse giuste per Inter e Milan, che osservano la crescita di alcuni ragazzi che potrebbero anche rivelarsi utili in termini di calciomercato. C’è un difensore in particolare, che soprattutto nella primissima fase, aveva impressionato bene.

Fari puntati su Jaka Bijol centrale sloveno dell’Udinese, arrivato la scorsa estate dal CSKA Mosca e subito integrato nei meccanismi di Sottil. Possente fisicamente, abile nel gioco aereo ed anche nell’uno contro uno, il classe 1999 ha persino messo a segno due gol, uno dei quali proprio contro l’Inter. Il potenziale di Bijol ha quindi impressionato positivamente tutti, soprattutto nella prima fase di stagione, quando l’Udinese viaggiava a ritmi forsennati. Col passare delle settimane anche il suo rendimento è comprensibilmente calato, ma di riflesso a quello della squadra. Al netto di questo la sua annata resta positiva ed ancora tutta da esplorare con la seconda parte di stagione. Il ragazzo ha quindi lasciato intravedere talento e valori, motivo per cui potrebbe essere tenuto d’occhio dall’Inter, ma anche dal Milan, visti costi e ingaggio ancora ampiamente alla portata.