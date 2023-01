È già nerazzurro: ecco il nuovo esterno per l’Inter

La prossima estate potrebbe cambiare ancora una volta l’assetto della fascia destra dell’Inter. Dall’Atalanta un ‘consiglio per gli acquisti’ visto il poco spazio

Denzel Dumfries non sembra più essere il padrone unico e indiscusso della corsia di destra. Le prestazioni, soprattutto post Mondiale, del laterale olandese sono in calo rispetto al passato e le voci sul suo futuro continuano ad inseguirsi.

Inzaghi, alla luce del calo di Dumfries, ha spesso premiato l’esperienza e la capacità di farsi trovare sempre pronto di Matteo Darmian, che con la sua duttilità e bravura nel mettersi a disposizione ha giocato da titolare anche gare importanti come il derby di Supercoppa. Non è quindi da escludere che la prossima estate possa cambiare nuovamente l’assetto della fascia destra nerazzurra, con un Dumfries che desta incertezza, non solo per le prestazioni, ma anche per gli interessamenti possibili dall’estero che potrebbero mischiare ancora una volta le carte. La scorsa estate l’olandese sembrava raccogliere consensi soprattutto in Premier League, con particolare riferimento al Chelsea, che in futuro potrebbe anche tornare alla carica.

Calciomercato Inter, una buona idea potrebbe essere Soppy: l’ex Udinese già ‘scomparso’ a Bergamo

Al netto di quanto accadrà con Dumfries, tra campo e futuro, la Serie A potrebbe anche offrire altre valide alternative da monitorare in ottica prossime stagioni. Tra i giovani più intriganti da tenere sott’occhio c’è anche Brandon Soppy, che però sta vivendo una fase particolare.

Quella attuale doveva essere l’annata della consacrazione e del grande salto per il laterale classe 2002 francese, che con velocità e fisicità aveva conquistato tutti con la maglia dell’Udinese. In estate è passato a titolo definitivo all’Atalanta, dove alla corte di Gasperini ha avuto almeno inizialmente una possibilità importante in una squadra di alto livello. Col passare delle settimane le cose però sono drasticamente cambiate. Ad oggi Soppy è semplicemente un’alternativa in panchina rispetto ai titolari, e sta finendo sempre di più nel dimenticatoio. Il 20enne transalpino è quasi svanito nel nulla con appena 49 minuti totali nelle ultime otto di Serie A e cinque panchine di fila, senza mai scendere in campo, nell’ultimo periodo.

Eppure nelle prime 10 giornate Soppy aveva messo a referto anche 4 assist, ma le cose si sono evolute in modo diverso negli ultimi mesi. Giovane e futuribile esterno capace di giocare a destra e sinistra potrebbe essere anche un’idea da monitorare come jolly in fascia per la prossima estate, alla luce anche di un ingaggio ampiamente nei margini attuali dell’Inter di una quotazione leggermente in calo. Un’idea che potrebbe essere esplorabile soprattutto in caso di mancato riscatto di Bellanova.