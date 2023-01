Proposto all’Inter a zero: il ‘Bufalo’ dal cartellino facile

Non poteva di certo passare inosservata la visita di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, nella sede dell’Inter. Offerto un altro attaccante

Sono giorni molto concitati in termini di calciomercato per l’Inter, in particolare in ottica futura tra programmazione e nuove mosse da studiare. Per questo ogni minimo movimento dalle parti della sede meneghina profuma di eventuale svolta.

A tal proposito, nei giorni scorsi non è passato inosservato il passaggio di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, nella sede dell’Inter. Il famoso procuratore avrebbe messo sul tavolo del club di Suning il nome di Alfredo Morelos, attaccante colombiano di proprietà dei Rangers Glasgow ma in scadenza al termine dell’attuale stagione. Un’idea intrigante che potrebbe quindi andare a sopperire alle mancanze di un attacco, quello attuale, ricchissimo di talento sulla carta ma nel pratico poi trainato solo da un paio di giocatori. Morelos, che ha caratteristiche fisiche piuttosto peculiari, potrebbe ben adattarsi ad un attacco a due e giocare con qualunque tipo di compagno al suo fianco. Un profilo che potrebbe prendere quota soprattutto nel caso in cui dovesse partire Correa in estate.

Calciomercato Inter, offerto Morelos per l’attacco: il ritratto del bomber dei Rangers

Particolare è anche la storia di Alfredo Josè Morelos Avilez, bomber colombiano classe 1996 soprannominato ‘El Bufalo’ proprio per la sua stazza fisica: un centravanti non alto ma estremamente possente, forte fisicamente e particolarmente esplosivo.

Ad accompagnare un autentico bufalo dell’area di rigore c’è anche un carattere deciso e fumantino, che soprattutto nell’esperienza in Scozia gli è valso diverse sanzioni. Curiosità vuole che nell’annata 2018/19 Morelos raggiunse quota 4 espulsioni, già inusuali per un attaccante, tre delle quali arrivate peraltro contro la stessa squadra, l’Aberdeen. Nella sua storia con i Rangers Glasgow, iniziata nel 2017 quando arriva dall’Helsinki per un milione di euro, non è mancato anche un cartellino rosso pesante nel prestigioso Old Firm contro il Celtic per aver reagito a Brown con una gomitata, incassando per 4 giornate di squalifica. Episodi che ben fanno capire caratterialmente di che tipo di calciatore stiamo parlando, ma che poi si sposano anche con gli ottimi numeri realizzativi.

Morelos, che deve anche provare a raccogliere l’eredità di Falcao in nazionale, ha messo a referto 46 gol in 62 partite con l’Helsinki, mentre con i Rangers al momento è a quota 119 in 252 partite. Cifre molto importanti per un attaccante che qualche tempo fa sembrava destinato alla Premier League inglese, e che invece ora dovrebbe giocare fino alla fine in Scozia prima di intraprendere una nuova avventura altrove al termine del contratto. Chissà che non possa risultare intrigante anche per l’Inter.