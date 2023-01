Leao al Psg, vendetta Milan sull’Inter

Il Milan ha da risolvere ancora il futuro di Rafael Leao tra rinnovo complesso e le voci dall’estero. Un effetto domino potrebbe spingere i rossoneri su un obiettivo dell’Inter

Rafael Leao è stato l’MVP della scorsa Serie A come trascinatore dell’attacco del Milan nella corsa scudetto serrata della passata annata contro l’Inter. Il portoghese ora non vive un gran momento ed ha da risolvere la grana legata al suo incerto futuro.

Lo scorso anno il lusitano è stato un calciatore determinante con i suoi strappi, le sue accelerazioni e dribbling, gol e assist pesanti nei momenti in cui più serviva al Milan. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 con i rossoneri che vorrebbero trattenerlo ulteriormente anche per evitare brutte sorprese. Non è chiaramente semplice vista l’importanza del calciatore, le alte richieste, la concorrenza ed altri fattori tra cui lo Sporting. Il mese di gennaio doveva essere quello della firma di Leao su un ipotetico nuovo contratto e invece la situazione si sarebbe complicata nuovamente sia per la situazione clausola rescissoria da inserire o meno, che per i contenziosi tra i due agenti in ballo. Non è quindi semplice arrivare a dama per la società meneghina che dovrà tenere alta la guardia per l’estate vista la potenza economica di altre società che potrebbero andare all’assalto.

Calciomercato Inter, intreccio Leao-PSG: ‘vendetta’ Milan con Thuram

In caso di mancato rinnovo, Leao tornerebbe inevitabilmente ad essere uomo mercato in maniera più concreta la prossima estate, quando avrebbe un solo anno in essere ancora con il Milan.

Il Paris Saint Germain potrebbe tornare alla carica per il fenomenale portoghese, che intanto è chiamato ad offrire nuovamente la miglior versione di se stesso per provare a risollevare la stagione dei rossoneri. L’asse col PSG potrebbe infiammarsi e Campos non ha mollato la presa sul calciatore, motivo per cui a giugno potrebbe andare all’assalto anche a prescindere dal prolungamento eventuale. Leao per caratteristiche, al netto dell’eccessiva abbondanza offensiva del momento, ben si sposerebbe per tecnica, velocità e talento all’assetto d’attacco della squadra di Galtier.

In caso di addio di Leao i rossoneri potrebbero cautelarsi con un attaccante a buon mercato e che tantissime volte è stato associato alla Serie A e all’Inter in particolare. Si tratta di Marcus Thuram, francese nell’agenda di Ausilio, che presto finirà la sua permanenza al Borussia Moenchengladbach e che è in attesa di un grande salto dopo aver sfiorato anche la vittoria del Mondiale.