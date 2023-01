Ribaltone con firma, Inter e Juve spiazzate

Caccia aperta a nuovi terzini sia per l’Inter che per la Juventus, spesso accomunate anche in sede di calciomercato. Uno di questi è ad una svolta

La situazione degli esterni dell’Inter è tutta in divenire, in particolare in vista della prossima estate quando diverse cose potrebbero ancora cambiare. La grande certezza attuale sembra essere Federico Dimarco, ma per il resto tutto è in divenire.

La caccia è quindi aperta da parte del club meneghino per ciò che concerne papabili laterali in grado di agire a tutta fascia abbinando al meglio qualità tecniche e fisiche oltre che fase difensiva e quella offensiva. Dimarco dopo un anno di apprendistato a buoni livelli ha ereditato la cattedra di Ivan Perisic, semplicemente perfetto a sinistra nelle scorse annate. Al contrario di Gosens, ben pagato lo scorso gennaio ma mai in grado di tornare ai fasti di Bergamo. A destra ora invece c’è confusione con Darmian che pare aver scavalcato con costanza Dumfries nelle gerarchie. L’olandese post Mondiale è apparso irriconoscibile e il suo futuro è tornato in bilico, in particolare in vista della prossima estate. Dall’estero l’ex PSV piace, in riferimento soprattutto alla Premier, il tutto senza dimenticare che in casa Inter va valutata per quella zona di campo anche il futuro del giovane Bellanova che potrebbe non essere riscattato.

Calciomercato, Inter e Juve verso il doppio ko: per Bensebaini occhio al Dortmund

A sinistra con un Gosens così servirà un’alternativa di rilievo a Dimarco. Una necessità quella di un altro laterale mancino che accomuna il destino dell’Inter a quello degli storici rivali della Juventus.

I bianconeri dovranno rinnovare entrambe le corsie, dove Cuadrado, e soprattutto Alex Sandro, hanno fatto il loro tempo. C’è un nome in particolare che spesso è stato accostato ad entrambe: si tratta di Ramy Bensebaini, terzino sinistro algerino in forza al Borussia Moenchengladbach che compirà 28 anni il prossimo aprile e che ha il contratto in scadenza a giugno.

Una vera e propria chance di mercato vista sia l’esperienza accumulata che le capacità tecniche e balistiche che lo evidenziano come un ottimo battitore di piazzati ed in particolare di calci di rigore. C’è però un papabile colpo di scena. Secondo quanto riferito dal ‘Rheinische Post’ il Borussia gli avrebbe presentato una offerta di rinnovo più elevata per provare a non perderlo a zero. Difficilmente Bensebaini accetterà anche se il suo futuro potrebbe essere ugualmente in Bundesliga ma al Borussia Dortmund che p in pole.