Non solo Brozovic-Kessie, ‘due per uno’ col Barcellona

Spunta fuori un’altra clamorosa novità in merito al potenziale scambio tra Brozovic e Kessie. Ecco la possibile mossa da parte dei ‘blaugrana’. I dettagli

Con un Sergio Busquets ormai prossimo a lasciare il Barcellona nel prossimo giugno, l’intera dirigenza spagnola è, ora come ora, alla ricerca del suo futuro erede. Tra i tanti candidati, tiene banco, anche, il nome di Marcelo Brozovic.

Considerato, perlomeno fino a qualche mese fa, un vero e proprio perno per la squadra di Simone Inzaghi, il centrocampista croato sembrerebbe aver fatto cambiato opinione a molti. A causa di qualche infortunio di troppo, Marcelo Brozovic non scende, infatti, in campo al fianco dell’Inter da un bel po’ di tempo. Sole 12 presenze per lui in stagione assieme alla ‘Beneamata (e condite, tra l’altro da 2 reti). Fin troppo poche, però, rispetto a quelle accumulate negli scorsi anni: dove, fatta eccezione per qualche partita, i nerazzurri non hanno, praticamente, mai e poi mai rinunciato all’ex Dinamo Zagabria…Se non nell’unico momento in cui ci fu quel calo patito da parte di Lautaro e compagni. Storia del tutto diversa, invece, in quest’annata.

Il tecnico piacentino ha infatti, da lì in poi, incaricato Hakan Calhanoglu a ricoprire la posizione che spettava inizialmente a Brozovic. Il turco si è rivelato, a onor del vero, una piacevole scoperta non soltanto per Simone Inzaghi, ma per tutta l’Inter che, proprio nelle scorse settimane, si è, ora come ora, detta disposta a prendere, perlomeno, in considerazione l’offerta fattagli recapitare da parte del Barcellona. A dirla tutta, però, è proprio da qui che emerge fuori un’altra clamorosa novità: in quanto, nel seguente scambio, potrebbe rientrare non soltanto Franck Kessie ma anche qualcun altro.

Calciomercato Inter, non solo Kessie Brozovic: il Barcellona può pensare di inserire Dest nell’affare

E’ vero, nelle scorse settimane si è parlato moltissimo dell’eventuale operazione tra Inter e Barcellona per lo scambio Kessie–Brozovic. Il seguente affare, però, potrebbe andare in porto più verosimilmente verso giugno: dove potrebbe rientrare, nel caso, anche Sergino Dest…Quest’oggi al fianco del Milan in prestito.

Poche, pochissime presenze, rispetto a quelle che ci si poteva aspettare inizialmente, per il terzino statunitense assieme al Milan. Sole 8 apparizioni collezionate da Dest in campionato ed un minutaggio che per il resto promette poco e niente. 632′ complessivi per lui ma non è su questo che deve ricadere l’occhio: in quanto l’ex terzino dell’Ajax non ha praticamente mai e poi mai insidiato, appieno, il suo ‘rivale’ Davide Calabria. Per tutta questa serie di motivi, dunque, il Barcellona potrebbe anche provare ad inserire Dest nel potenziale scambio Kessie–Brozovic…Tutto questo, però, nel caso in cui il Milan – come pare certo, perlomeno ad oggi – non dovesse riscattarlo. Nel suo contratto è, infatti, presente l’opzione del riscatto da 20 milioni di euro.