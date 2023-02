Klopp lo scarica, colpo Inter a Liverpool

Per il tecnico tedesco non ha più voce in capitolo negli schemi dei ‘Reds’, così può partire a giugno per far vela in Serie A. Oltre all’Inter piace alla Juventus, ma un solo grande ostacolo si frappone tra le due rivali italiane

Jurgen Klopp non è tipo da avere ripensamenti dell’ultimo minuto. Le sue decisioni sono sempre il frutto di un’attenta analisi, perciò si può dedurre che abbia creduto in lui finché ha potuto. Le sue prestazioni negli ultimi anni sono state troppo involutive, tanto da costringere il tecnico tedesco ad immettere il suo cartellino sul mercato.

Liberarsi di uno come Thiago Alcantara, tuttavia, non è affatto semplice. Si tratta di un centrocampista brevilineo, abilissimo palla al piede e in fase di impostazione. Un playmaker silenzioso che non ama le grandi cavalcate in stile Barella, ma preferisce giganteggiare con qualche tocco di fino in stile Brozovic. Qualità di prim’ordine, non ha caso ha indossato anche le maglie di Barcellona e Bayern Monaco prima di finire al Liverpool. Piace da matti anche in Italia, con la Juventus che ne tesse le lodi da diversi anni. Eppure se da un lato il costo del suo cartellino parla per lui, le richieste del suo ingaggio sono fuori da ogni logica. Almeno per i club nostrani. Figurarsi per l’Inter.

Calciomercato, senza Brozovic spazio a Thiago

Nelle ultime ore s’è parlato modo di Thiago anche in ottica nerazzurra, nel caso in cui proprio il croato Marcelo Brozović dovesse fare i bagagli per partire altrove. Un’evenienza da considerare e un sacrificio verosimile, visto che l’idea di cessione remunerativa per il cartellino di Milan Skriniar è totalmente sfumata.

Il cartellino del numero 77 potrebbe fruttare almeno 40 milioni di euro nelle casse nerazzurre, ma sarebbero comunque insufficienti per pensare di rimpiazzarlo con un centrocampista del calibro di Thiago. Il Liverpool fisserebbe il prezzo per il trasferimento intorno ai 20 milioni, ma resterebbe da fare i conti con il superingaggio da 12 milioni di euro stagionali. Neppure pensare di aspettare la naturale scadenza di contratto fissata nel 2024 potrebbe quindi scagionare l’Inter dal profondo rosso nei bilanci.