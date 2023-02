Addio all’Inter a giugno: l’annuncio arriva in diretta

E’ in arrivo la cessione di un nerazzurro. Un big saluterà nel prossimo mercato estivo. C’è l’ufficialità. Ecco come stanno davvero le cose

Il fatto che la pandemia, legata al covid-19, abbia colpito, nel corso di questi ultimi tre anni, l’intera popolazione è del tutto innegabile: dove a rimetterci, in particolar modo, sono state proprio le aziende…E con sé, dunque, anche le più importanti società calcistiche e non solo.

A dirla tutta, infatti, numerosi club europei si sono, dal nulla, ritrovati in condizioni economiche del tutto disastrose. In prima fila, ci sono sicuramente Inter e Barcellona (con la Juventus che, nel mentre, nasconde più di un semplice qualcosa). I bianconeri sono, non a caso, indagati per la vicenda Prisma: con la seguente questione che tiene, tutt’ora, banco. A causa delle manovre attuate sulle plusvalenze ‘fittizie’ da parte della Juve, alle quali si aggiunge poi lo stratagemma di alcune mensilità non retribuite a diversi calciatori – tra cui gli ex Dybala e Cristiano Ronaldo – la ‘Vecchia Signora’ rischia, ora, tutta una serie di potenziali ammende: che vanno dalla penalizzazione in punti – dove i bianconeri hanno già ‘pagato’ con un -15, ma questo si sa – al rischio Serie B.

Tornando all’Inter, invece, gli stessi nerazzurri si trovano, ora, a dover rientrare da un passivo record, fatto registrare durante il periodo Covid. A distanza di anni, infatti, Marotta e soci sono riusciti, soltanto in parte, a colmare quel ‘vuoto’ – che inizialmente era di circa 250 milioni – grazie a tutta una serie di cessioni: incominciando proprio da quelle di Lukaku e Hakimi. A quanto ammonta, in questo momento, il ‘deficit’ economico dei nerazzurri? A circa 120 milioni di euro, con la ‘Beneamata’ che è, praticamente, obbligata a dover far registrare un attivo da 60 milioni di euro entro e non oltre il prossimo 30 giugno (ossia entro la chiusura del bilancio).

Per tutta questa serie di motivi, quindi, Zhang e i suoi dovranno far fronte, nella prossima estate, a qualche altra cessione e, nel mentre Dumfries resta, ad oggi, l’indiziato numero uno a poter partire, resta da dover sottolineare, ugualmente, il fatto che potrebbe, anche, non bastare la sola cessione dell’olandese, ai nerazzurri, per risanare il bilancio. A dirci di più su tutta questa vicenda, è stato, però, qualcun altro in particolare.

Bellinazzo a Tv Play: “L’Inter ha un accordo con la UEFA per quel famoso passivo. Dovranno cedere più di un big”

Il noto giornalista, Marco Bellinazzo, ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, dove ha potuto soffermarsi su tutta una serie di argomenti riguardante l’Inter e Zhang: tra cui quella di una potenziale cessione di un big entro la prossima estate.

Queste le sue dichiarazioni: “Non ci sono dubbi: l’Inter deve rientrare da un passivo record fatto registrare durante gli anni del Covid. Vi dirò di più, i nerazzurri hanno un accordo stipulato con la UEFA per far sì che rientrino, a tutti gli effetti, in determinati parametri: parlo del famoso settlement agreement sottoscritto ad agosto, insomma. Necessario, quindi, che si vada nella direzione della riduzione del debito e degli ingaggi, fino ad arrivare al contenimento previsto dall’accordo sottoscritto assieme alla UEFA. Inevitabile, dunque, che si andrà incontro alla cessione di uno o più big. Per intenderci, verranno ceduti alcuni dei giocatori con gli ingaggi più elevati. Credo che l’idea sarà, appunto, quella di cercare di cedere chi non è più funzionale al progetto portato avanti da Marotta e gli altri”.