Calciomercato Inter, UFFICIALE il rinnovo di Darmian

L’esterno destro ha raggiunto l’accordo con il club nerazzurro per un’altra stagione ancora sulla scia delle buone prestazioni offerte in campionato e le garanzie sul futuro di cui ha bisogno Inzaghi

Il pregevole gol segnato contro l’Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia lo ha fregiato del titolo di match winner, di certo roba non da tutti i giorni per un calciatore con le sue caratteristiche tecniche.

Questo avvenimento sembra quasi aver acceso la scintilla della volontà da parte di Giuseppe Marotta di concludere al più presto l’operazione di prolungamento di contratto, ma la verità è che l’intenzione era nell’aria da tempo. Soprattutto perché Simone Inzaghi non può fare a meno di lui nel momento di assoluto bisogno, quando Denzel Dumfries è a corto di energie per incidere lungo la corsia destra oppure serve man forte come braccetto difensivo di destra laddove Milan Skriniar viene messo da parte. Matteo Darmian c’è, così come questo tanto atteso rinnovo. Ora è ufficiale.

Calciomercato, Darmian rinnova con l’Inter

Con una nota diramata sul proprio canale web, il club nerazzurro ha reso noto di aver esteso il contratto di Darmian sino al 2024. A seguire il comunicato: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024“.

Darmian potrà dunque ambire ad aspirare a diventare uno dei senatori dell’Inter dopo il suo arrivo in nerazzurro nel 2020, a seguito di esperienze di rilevanza internazionale con le maglie di Torino, Manchester United e Parma.