Spunta lo scambio fra Inter e Psg: a Milano in prestito

L’Inter ha avuto fra le mani un’operazione last minute lanciata dal PSG per il cartellino di Skriniar e prontamente analizzata dalla dirigenza nerazzurra, ecco come sono andate le cose

La sessione invernale di mercato della Serie A è stata piuttosto scarna di colpi grossi, eccezion fatta per qualche operazione di modesta entità che sicuramente non rientrerà nella classifica dei record della competizione. Lo stesso non si può dire della Premier League: i club inglesi hanno speso 800 milioni di euro complessivi, di cui 700 milioni soltanto a scapito delle finanze del Chelsea.

In questi numeri si notano tutte le discrepanze, soprattutto a livello economico, presenti tra i due campionati. Anche quello spagnolo de La Liga ha registrato una spesa simile alla nostra, facendo trapelare alcune criticità già ben note agli occhi degli esperti. Certo almeno ci si sarebbe aspettato qualche gesto in più da parte dei grossi club come Inter, Juventus e Milan. Ma anche di Roma e Napoli, molto attive nella fase pre-mercato. Invece, come nel caso dei nerazzurri per Milan Skriniar, nulla è accaduto. Anzi, Giuseppe Marotta ha dovuto persino difendere l’ultimo briciolo d’orgoglio nerazzurro rimasto onde evitare di perdere il proprio difensore centrale a poche decine di milioni verso le sponde del Paris Saint-Germain, lasciando nelle mani di Simone Inzaghi poco più che cenere nel reparto arretrato. Non che quella decina di milioni avrebbe fatto la differenza, ma sicuramente avrebbe innalzato il livello di competitività del campionato in raffronto alle superpotenze europee. Fatto sta che Skriniar, come anche Zaniolo, Leao e altri supercampioni, faranno parlare di sé ancora per molte settimane prima di avere certezze sul futuro.

Calciomercato Inter, l’accordo col PSG sfuma all’ultimo

Restando in orbita Inter, il club nerazzurro è stato a tanto così dal cedere Skriniar in anticipo ai rivali parigini senza aspettare di risolvere il contratto con il calciatore slovacco come da protocollo.

Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, esponente de ‘Relevo’, attraverso un tweet, l’Inter avrebbe rifiutato sul più bello l’accordo da 15 milioni di euro con il PSG per mancanza di un sostituto adeguato. Così Luis Campos, direttore sportivo alle dipendenze del magnate Al-Khelaifi, avrebbe ribattuto questo affronto con la proposta di prestito del centrocampista portoghese Danilo Pereira e un conguaglio cash da qualche milione. Anche in questo caso, però, la risposta dell’amministratore delegato Marotta è stata tutt’altro che positiva. Decisione presa e niente da fare: Skriniar resta fino a giugno, senza altri dubbi.