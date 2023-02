L’Inter si ripete, Asllani bis in estate

È già tempo di programmare il futuro per l’Inter, che la prossima estate potrebbe andare a piazzare qualche altro colpo tra i giovani della Serie A

La stagione dell’Inter non è stata fin qui completamente aderente alle aspettative. Benissimo nelle coppe, con la vittoria in Supercoppa e il passaggio del turno in Champions, ma troppi errori in campionato con ampio distacco dal Napoli capolista.

In questo contesto Simone Inzaghi ha avuto modo di provare a costruire il suo undici tipo, al netto dei tanti infortuni di Lukaku e dei problemi fisici di lungo corso che hanno lungamente privato l’allenatore di un pilastro come Marcelo Brozovic. Proprio per la mediana nel corso della scorsa estate, il club meneghino aveva messo mano al portafogli per fare un investimento in ottica futura su Asllani, centrocampista albanese proveniente dall’Empoli che sarebbe dovuto crescere con calma proprio nell’ombra del regista croato. La prima annata interista del classe 2002 è stata però ricca di ostacoli, con un minutaggio scarno, nonostante il ko di Brozovic, e un rendimento poco continuo e convincente. Il ragazzo lascia intravedere qualità da coltivare, ma la strada resta lunga e tortuosa da compiere. Asllani resta quindi un investimento da valutare sul medio e lungo periodo, piuttosto che sulla singola annata.

Calciomercato Inter, ancora affari con l’Empoli: occhi su Parisi e Baldanzi

Non è quindi da escludere che l’Inter con pazienza ed idee possa andare anche a fare altri investimenti simili a quello relativo ad Asllani. Ancora una volta gli indizi portano ad Empoli dove ci sono due calciatori molto interessanti che stanno giocando alla grande.

Le due stellina di casa Empoli sono Tommaso Baldanzi e Fabiano Parisi: un trequartista ed un terzino sinistro che hanno già lasciato intravedere ottimi margini di miglioramento. Uno dei due potrebbe quindi rappresentare una sorta di Asllani-bis per la dirigenza dell’Inter sia per formula di trasferimento che per tipologia di investimento. Parisi potrebbe essere un’opzione percorribile in caso di partenza di Robin Gosens, che solo a sprazzi ha fatto vedere le sue capacità, con una continuità quindi ben lontana dai tempi dell’Atalanta. Si tratta di un nome accostato ai nerazzurri già in altre occasioni e che così facendo potrebbe tornare in auge.

Stuzzica inoltre per la zona offensiva la fantasia di Baldanzi, che ha lasciato il suo segno anche a San Siro nell’ultimo incrocio con un gol che ha abbattuto la squadra di Inzaghi. In questo secondo caso sarebbe un investimento ancor più in prospettiva con la possibilità di una permanenza a Empoli. Affari che potrebbero essere favoriti da carte come Satriano ed Esposito.