DIRETTA Serie A, derby Inter-Milan: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Milan di Pioli nel derby della 21esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Milan a San Siro nel posticipo domenicale valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. E’ il terzo derby della Madonnina della stagione e sarà arbitrato da Massa della sezione di Imperia.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta di martedì che è valsa l’accesso alla semifinale contro la Juventus, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro la Cremonese per riprendersi il secondo posto in classifica e mandare i ‘cugini’ a -5. Dall’altro i rossoneri di Stefano Pioli hanno assoluto bisogno di una vittoria per uscire dalla crisi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e le due sconfitte di fila in campionato contro la Lazio e il Sassuolo per operare il sorpasso in graduatoria. All’andata il Milan si impose con il risultato di 3-2, mentre nella finale di Supercoppa Italiana è stata l’Inter a prevalere con un netto 3-0. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.