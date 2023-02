L’Inter e il colpo Pavard: “Offerta importante”

I nerazzurri hanno tentato l’affondo per il cartellino del difensore francese, a detta del direttore sportivo del Bayern Monaco, con un’offerta stuzzicante

Non appena Giuseppe Marotta ha ricevuto comunicazione definitiva sulla rottura delle trattative per il rinnovo di Milan Skriniar tra le file dell’Inter e il conseguente re-inserimento del Paris Saint-Germain al quale il centrale slovacco è ormai promesso, il resto della dirigenza nerazzurra ha drizzato le antenne a caccia di profili utili al suo rimpiazzo. Soprattutto perché aleggiava concretamente il rischio di perderlo nel corso della sessione invernale di mercato, dietro un’offerta simbolica da circa 15 milioni di euro poi prontamente rifiutata.

In quel frangente sarebbe stato valutato anche il cartellino di Benjamin Pavard. Il calciatore francese, reduce anch’egli dall’apparizione nell’elenco convocati della sua Nazionale per la disputa del Campionato del Mondo in Qatar, era infatti considerato uno dei potenziali partenti del Bayern Monaco la prossima estate. Notizia, questa, smentita poi dal direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic: “Ben è un giocatore molto importante e duttile per noi in difesa. Abbiamo obiettivi molto ambiziosi in questa stagione, perciò non possiamo e non vogliamo fare a meno di lui“, ha dichiarato. Ciononostante, l’Inter ha ugualmente tentato l’affondo sul mercato a mezzo di un’offerta “allettante”, stando sempre alle sue parole pronunciate nel corso dell’intervista esclusiva ai microfoni di ‘Bild’.

TRUE✅ Hasan Salihamidzic confirms that Bayern have declined an offer of @Inter_en for Benjamin Pavard: „The offer was attractive financially, but the sporting aspect always comes first“ pic.twitter.com/pP86nuvPbd — Christian Falk (@cfbayern) February 8, 2023

Calciomercato, Inter-Pavard: ecco come stanno le cose

Sembra tuttavia inverosimile che un club come quello nerazzurro, alle prese con una cessione scarsamente remunerativa come quella di Skriniar e con comprovate difficoltà economiche, avrebbe potuto lanciare un’offerta tanto grande da convincere un club come il Bayern Monaco dichiaratamente interessato a trattenere Pavard per i propri scopi stagionali.

Persino il budget destinato al monte ingaggi sarebbe stato ampiamente ridotto per poter anche solo pensare ad un’operazione di prestito con opzione di riscatto.

Piuttosto, sarebbe più probabile che Marotta ritenti per lui il prossimo giugno. Ma anche in quest’ottica, le possibilità di trasferimento sarebbero molto basse. Sia da un punto di vista meramente sportivo, perché il calciatore ambisce a giocare in club di livello superiore come quelli di Premier League, sia per motivi economici: al momento guadagna 6 milioni di euro netti a stagione e non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi. Semmai avrebbe voglia di puntare all’effetto opposto, aumentando i suoi guadagni e facendo leva sulle ricchezze inglesi.

Il suo contratto attuale, poi, parla di giugno 2024 come data di scadenza e non aspetterà di certo così tanto prima di trovarsi una nuova sistemazione. La pista nerazzurra, dunque, resta un’idea impraticabile alle condizioni attuali. Tutto però potrebbe cambiare se, in estate, anche la cessione di Denzel Dumfries venisse confermata. In questo caso, proprio grazie alla sua duttilità come centrale o terzino destro, Pavard potrebbe tornare utile ad Inzaghi come mai prima d’ora.