Affare ‘Galactico’ per Dumfries: soldi e sostituto per l’Inter

Fonti spagnole danno anche il Real Madrid su Denzel Dumfries. I Merengues cercano un sostituto di Carvajal: si apre un futuro galactico per Dumfries?

Carvajal non convince Carlo Ancelotti. E anche nell’ottica di un nuovo arrivo in panchina, il Real di Perez pensa che Daniel Carvajal Ramos abbia fatto il suo tempo e che non sia più un laterale affidabile.

La situazione per Carvajal a Madrid si è fatta pesante dopo che in Spagna tutti lo hanno definito inadeguato nella partita di Supercoppa contro il Barcellona. Si è scritto che sia stato addirittura umiliato dal giovanissimo Balde. Le immagini in cui il giovane terzino dei catalani ha bruciato sullo scatto il trentunenne dei Blancos ha infiammato gli animi dei tifosi del Real e indispettito la dirigenza.

Già qualche mese fa si era parlato di un possibile interesse galactico nei confronti di Dumfries. In Spagna sono però convinti che l’olandese non sia più una priorità per il Real, anche se la pista non è stata abbandonata. Ai Blancos piacciono più altri profili. Per questo, Dumfries sarebbe preso in considerazione solo se dovessero saltare altri obiettivi.

Com’è noto l’Inter punta a un incasso altro: superiore ai 40 milioni. Ma il Real Madrid non è in condizioni di spendere tanto, almeno non per l’ex PSV. In questo senso, è possibile che l’offerta dei Blancos possa essere articolata in questo modo: 20 milioni più un esubero. E il nome della contropartita potrebbe essere quello di Odriozola. Un profilo che, in un certo senso, non sarebbe sgradito ai dirigenti interisti, dato che potrebbe essere inserito in rosa come sostituto dello stesso ex PSV.

Affare galactico per l’Inter: soldi e sostituto di Dumfries dal Real

Álvaro Odriozola Arzalluz, ventisette anni, conosce già la Serie A, avendo giocato l’anno scorso alla Fiorentina in prestito. Il terzino destro è bravo nella corsa e nel controllo della palla, ma pecca parecchio in difesa. Andrebbe quindi educato. Per la spinta, sembra un profilo ideale per Simone Inzaghi, dato che sa fornire assist e andare in rete, ma in copertura non dà garanzie.

Da un punto di vista mentale, il ragazzo ha carattere ed esperienza. Oltre ad aver giocato con il Real Madrid ha anche vinto una Champions con il Bayern Monaco (dove ha giocato in prestito nel 2020). Odriozola del Real Madrid piace però anche a Juventus e Roma.

Il terzino, che sa non poter aver spazio con Ancelotti, potrebbe arrivare comunque anche con una trattativa svincolata dalla cessione di Dumfries. Ma non in prestito secco. Ora il Real lo cederebbe solo con prestito con obbligo di riscatto. La valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, ciononostante i Blancos potrebbe accontentarsi di una ventina di milioni.

Erede Dumfries: Odriozola terza scelta

A gennaio sembrava che però lo spagnolo sarebbe passato alla Roma. Odriozola era infatti in pole per il post Karsdorp. L’agente dello spagnolo era stato intravisto anche a Trigoria. Infine non se ne è fatto niente proprio perché la Roma voleva prenderlo solo con un prestito secco. Una soluzione sgradita al Real.

L’Inter non disdegna lo spagnolo, anche se punta su altri nomi. La priorità, in caso di partenza di Dumfries, è sempre la stessa: piace Tajon Buchanan del Bruges. Come profilo un po’ più giovane e meno costoso, interessa invece Singo del Torino. Occhio anche a Mert Müldür del Sassuolo, che costa 7 milioni ed è in grado di giocare in vari ruoli in difesa, anche come braccetto destro o terzino sinistro.

Nomi passati un po’ di moda sono quelli di Mazzocchi (’95) della Salernitana e Holm (2000) dello Spezia. Il primo viene da un brutto infortunio. Il secondo appare ancora troppo immaturo.