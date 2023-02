Altro affare alla Lukaku: il Chelsea propone un ritorno in Serie A

Lukaku ha provato a dare timidi segnali di ripresa nel derby, mentre Inzaghi spera di poterlo avere al meglio. Intanto spunta un’altra ipotesi col Chelsea

L’Inter ha vinto il derby grazie ad un gol di Lautaro Martinez che ha trascinato i suoi dal punto di vista offensivo. Nel finale spazio anche per un redivivo Romelu Lukaku che ha provato a dare qualche piccolo segnale di presenza all’ambiente meneghino.

Sprazzi di Big Rom che da qui alla fine della stagione dovrà provare a farsi notare ed essere prezioso nell’economia del gioco dei nerazzurri che hanno bisogno anche del suo apporto. Inzaghi raramente lo ha avuto a disposizione per un periodo continuativo, ed in generale la condizione del calciatore non è mai stata simile a quella della sua ultima versione prima di andare al Chelsea. L’anno del riscatto di Lukaku si è quindi trasformato in un mezzo calvario, fermo restando che c’è tutta la seconda parte per provare a cambiare tono al suo grande ritorno. Doveva essere il fiore all’occhiello dell’ultima campagna acquisti ed invece si è rivelato la controfigura di se stesso. Inzaghi e i tifosi lo attendono al meglio mentre col Chelsea ne andrà ridiscusso il futuro al termine della stagione.

Calciomercato Inter, Lukaku e le valutazioni col Chelsea: occhio a Koulibaly

La prossima estate l’Inter dovrà sedersi a tavolino con il Chelsea per stabilire il futuro di Romelu Lukaku. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se puntare o meno sul calciatore, e soprattutto con quali modalità.

Il belga è in prestito a Milano ma non è da escludere che il suo sia l’unico nome in sospeso col club londinese. La prossima estate infatti il Chelsea potrebbe anche mettere sul piatto un altro profilo importante e di rilievo per la Serie A come Kalidou Koulibaly, esperto difensore ex Napoli che in Premier ha faticato molto ad ambientarsi, incappando in qualche errorino di troppo. Il club inglese può rendersi disponibile a dare l’ex azzurro in prestito per liberarsi di parte dell’alto ingaggio dopo aver speso tantissimo tra cartellini e stipendi nelle ultime due sessioni di calciomercato. Koulibaly potrebbe anche essere offerto all’Inter proprio a margine dei dialoghi per Lukaku. Al netto di alcune difficoltà in Premier, il senegalese resta un difensore di assoluto valore che per anni ha dominato in Serie A. Dal 2014 al 2022 a Napoli, all’attuale centrale del Chelsea nella sua bella esperienza azzurra è mancato solo lo scudetto. Ora potrebbe divenire anche un’occasione.